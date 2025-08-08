Una carrera de leyenda en La Bañeza

La Bañeza, la Ciudad de la Moto, viste este fin de semana sus mejores galas para convertir sus calles en un circuito de velocidad. Desde el año 1952 las motocicletas con los mejores pilotos encima de la montura, han escrito letras de oro en una cita que se ha convertido con el paso de los años en universal. Y ya van 64 entregas con las de un 2025 que pretende batir récords. Entre ellos el de reunir a más de 80.000 aficionados disfrutando a pie de trazado de las evoluciones y maestría de los casi 150 pilotos presentes en la carrera.

Este viernes tocaba jornada inicial, la primera de tres intensos días con olor a gasolina, a pasión, a ilusión y a mucha historia, la que luce cada metro de un circuito de velocidad que una vez al año, con las fiestas de la ciudad, emerge de cada calle y plaza para dar vida al Gran Premio de Velocidad.

Homenaje a Daniel Amatriain y presencia de Jaume Masiá El Gran Premio de Velocidad es un acontecimiento especial, único y que nadie que lo vive en primera persona lo olvida. En esta edición además de las cuatro carreras previstas en el programa competitivo, el Gran Premio contará con otros momentos de intensidad. Entre ellos el homenaje que se le realizará al que fuera piloto y que también corrió en el trazado urbano hace 40 años, Daniel Amatriain. Jaume Masiá, campeón del mundo de Moto3 en 2023, será además el invitado de honor.

Una primera jornada que ya mostraba el pálpito a una cita de leyenda. A tantos años de gloria con pilotos de la talla de Ángel Nieto, Aspar, Phil Real, Benjamín Grau, Champi Herreros, Miralles.... siendo parte de esa historia. Pilotos a los que se unen nuevos nombres en ese libro de oro de la ciudad.

APOYO DE SUÁREZ-QUIÑONES

El Gran Premio de La Bañeza es único y especial. Así lo dejó patente en la jornada este viernes el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que visitaba la Ciudad de la Moto para respaldar la celebración del Gran Premio de Velocidad y también a su hermana pequeña, pero cada año con más notoriedad, la Feria del Motor, que abría hoy sus puertas con 30 expositores y un homenaje a Derbi, una de las marcas estrella dentro del mundo de la moto.

«Vengo a respaldar al alcalde, al mundo de la moto, que pone su foco en La Bañeza este fin de semana. Estamos hablando de dos eventos importantísimos, primero el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, que es un clásico ya con 64 ediciones, y que es una carrera muy especializada, de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa y con una fama nacional e internacional», dijo el consejero.

La cita con el mundo de la moto se complementa con la XIX edición de la Feria del Motor, en el patio del Colegio Carmelitas, que Suárez-Quiñones recorrió ayer. «Esto empezó como una muestra auxiliar de la carrera, pero después de 19 ediciones tiene su identidad propia. Yo felicito al presidente y al club de Motos Clásicas La Bañeza porque le ha dado un empaque y se ha hecho por sí sola un evento que se suma a la carrera. Con ese homenaje a Derbi, extraordinaria exposición de motos míticas. Tiene una proyección nacional», finalizó.

Los apuntes Video promocional

Desde este viernes, las calles de La Bañeza laten al ritmo de los motores con la llegada de la 64ª edición del Gran Premio de Velocidad, una cita única del motociclismo urbano y Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León. Como pistoletazo de salida, el Ayuntamiento estrenó en redes sociales un video que ya ha tenido una gran acogida entre vecinos y aficionados. Una pieza que resume en segundos lo que este fin de semana significa para los amantes del motor: emoción, cercanía y ambiente irrepetible. El video que puede verse en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento e invita a disfrutar de un fin de semana que convierte a La Bañeza en el epicentro del motor en España.



80.000 aficionados

El Gran Premio de La Bañeza apunta en esta edición a batir todos sus récords en cuanto a la presencia de aficionados presenciando las carreras en directo. Se espera que supere los 80.000.

Acompañado del alcalde Javier Carrera y del concejal de Eventos, José Carlos Prieto, entre otros, Suárez-Quiñones pudo comprobar la esencia de una carrera que es mucho más que una prueba deportiva. Es la esencia y el corazón de una ciudad que cada mes de agosto abre sus puertas a una celebración que ni el paso del tiempo ha hecho mella. Todo lo contrario, la ha convertido en leyenda al igual que la Isla de Man. Una prueba que convierte en la capital internacional del motociclismo a la ciudad.