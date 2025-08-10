Sergio Fuertes se hace con la docena

Sergio Fuertes ya tiene doce trofeos de campeón en el circuito urbano de La Bañeza.

Está vez el piloto valenciano lograba el éxito en una categoría en la que se encuentra como pez en el agua, la de Clásicas 2 Tiempos.

Lo hizo desde la misma salida imponiendo un ritmo que lo llevo a bajar del 1:16. Solo Espi intentó seguirlo, pero fue imposible.

Hasta que una caída adelantó el final de la carrera dejando a Fuertes como triunfador. Y ya van doce.

La Bañeza es talismán para Francisco García en Clásicas 4 Tiempos

Francisco García hizo bueno el pronóstico que le apuntaba como favorito en la categoría de Clásicas 4 Tiempos del Gran Premio de La Bañeza.

Ya lo había apuntado en los entrenamientos cronometrados y en la carrera fue todo un vendaval.

Desde la misma salida impuso un dominio aplastante sobre el resto de rivales para apuntarse la victoria.

Solo Hugo Lacunza y Adrián Hermida parecieron seguirle la estela aunque de lejos.

Francisco no dio respiro y con una marcha más se apuntaba la victoria por delante de Adrián Hermida y Hugo Lacunza.