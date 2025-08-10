La Cultural con Chacón, pero a medias

La Cultural espera cerrar este semana varios refuerzos (faltan por llegar siete u ocho futbolistas) antes de que arranque la Liga de Segunda División ante el Burgos CF en El Plantío, este viernes 15 de agosto a partir de las 19.30 horas. El entrenador culturalista, Raúl Llona, ve «muy condicionada» la pretemporada por la falta de fichajes que hace que, cuando restan cuatro días para el primer compromiso de Liga, que abre el campeonato en LaLiga Hypermotion. «Sabíamos que el mercado nos iba, de alguna forma, a ir controlando lo que fuéramos haciendo de cargas y modelos y lo que hemos intentado es que, a medida que hemos ido incorporando jugadores, seguir incrementando los conceptos y comportamientos con la base del año pasado e ir ajustando estas piezas», manifiesta el preparador.

Llona advierte que se presentan, a pocos días del inicio liguero, «con la plantilla sin estructurar del todo como nos gustaría», aunque ponga en valor que durante la preparación, «se han hecho muchas cosas bien y con los jugadores disponibles que llegan en buenas condiciones», expone.

De momento, la Cultural ha incorporado a ocho jugadores, los guardametas Edgar Badía y Arnau Rafús —que no ha disputado ni un solo minuto-, el defensa Juan Larios, los centrocampistas Thiago Ojeda y Selu Diallo, además de los delanteros Daniel Paraschiv, Diego Collado y Rafael Tresaco, con Luis Chacón a punto. La preparación se saldó con las victorias ante Athlétic B (2-3) y Pontevedra (0-1), los empates frente a Burgos (0-0) y Real Avilés (2-2), además de las derrotas encajadas frente al Real Oviedo (1-0), Real Sporting de Gijón (3-2) y CD Lugo (1-0).

La Cultural cerró la pretemporada con una derrota (1-0) en Foz ante el CD Lugo, en el séptimo compromiso para el conjunto de Raúl Llona, que fue expulsado en el minuto 82 y que solo pudo contar con 13 jugadores de la plantilla con la que iniciará este viernes en El Plantío ante el Burgos CF su vuelta a la Segunda División.

El futbolista ofensivo cedido por el Deportivo de La Coruña regresa al Reino de León para la presente campaña