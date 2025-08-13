España acaba cuarta en Villablino

El equipo español de alpino en línea, modalidad que aúna el esquí con el patinaje de velocidad, se quedó fuera del podio, para ser finalmente cuarto en el europeo de eslalom gigante por equipos disputado en Villablino en una jornada en la que la competición resultó muy activa desde el primer momento de una jornada, que siempre resultó muy intensa por parte de los deportistas que tomaron parte en la misma.

Este miércoles comenzaba la novena edición de la Xamascada de Alpino en Línea en la capital lacianiega con la prueba continental en la que participaron ocho selecciones nacionales, con victoria final para Italia que superó a la gran favorita, la selección alemana por 0,91 segundos, cerrando el podio el equipo de Letonia que superaba a España por tan solo segundo y medio, con lo que el combinado hispano se tuvo que conformar con un puesto fuera de las posiciones de privilegio en la clasificación general de la citada modalidad deportiva que se desarrolló en Villablino, la localidad leonesa ya habitual por estas fechas en la citada competición internacional, que siempre interesa a muchos adeptos.

El combinado nacional, estuvo formado por los leoneses del club Leitariegos Sofía Álvarez del Pozo y Sergio Menéndez y los catalanes del DOTS Marta Borrás y Oleguer Selga.

La primera jornada continuó con la celebración de la Xamaskitty para los patinadores más jovenes de categorías menores y el campeonato de Europa de eslalom gigante individual, con un total de 158 participantes.

Así pues, Villablino fue la capital del Alpino en Línea que seguirá manteniendo un sumo interés. Un Campeonato de Europa en el que sus participantes siempre dan todo lo que llevan dentro.

