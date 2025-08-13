El Unión Valdornesa/Riego de la Vega conquistó el Torneo Paramés

Se disputó la final de la trigésima primera edición del torneo paramés de fútbol entre los equipos de Unión Valdornesa/Riego de la Vega y UVA/Villamor que acabó con un resultado final de 3-2 para el equipo valdornense. A pesar de haber ganado todos los partidos de la fase regular, el equipo del UVA no pudo reflejar esa superioridad perdiendo la final.

El máximo goleador del torneo fue para el equipo de UVA Jonathan Alegre con 7 goles seguido de Ricardo González de la Unión Valdornesa con 6 goles.