Guillermo Fidalgo y Raquel Carbajo se cuelgan el oro en el Nacional de aguas bravas en Sabero

Raquel Carbajo y Guillermo Fidalgo no pudieron poner mejor broche a su participación en el Nacional de aguas bravas en Sabero. Lo hicieron nada menos que con el oro tras sus triunfos en la prueba Clásica en el canal de Alejico-Sabero.

La victoria, en ambos casos, fue incontestable con Fidalgo dominando en los aproximadamente tres kilómetros del trazado entre Verdiago y Sabero con una ventaja de cerca del medio minuto sobre Javier Rodríguez (Ciudad de Lugo) y el también leonés Raúl Delgado (La Ribera Oviedo) que le acompañaron en el podio.

Por su parte, la palista paramesa Raquel Carbajo, que volvió el pasado año a esta disciplina con el fin de poder participar, como así sucedió, en el mundial en su tierra, tampoco dio opciones a Alba Oronich que llegó a diez segundos con Nuria Romero, que ayer se había impuesto en el esprint, ya alejada a 22 segundos.

En el C-1 masculino el triunfo fue para Alan Padilla -repitiendo la victoria de ayer en el esprint- secundado por su compañero del Sicoris Iker Jiménez con Rodrigo Ramos (Canoe Kayak) que ayer fue plata, bajando un escalón en el podio.

En féminas Eider de Santos del Atlético San Sebastián logró el doblete imponiéndose a Enma Devesa del Ciudad de Lugo con dos únicas participantes en esta modalidad.

La clasificación por clubes, con quince participantes para un total de 120 piragüistas en la edición de este año del campeonato de España, la encabezó el Sicoris por delante del Pira Quixos con el Fluvial O' Barco en la tercera posición.