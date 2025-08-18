Nerea Rodríguez Miguélez, una sirena campeona de la piscina

Lleva la natación en la sangre. Un deporte que inició de la mano de sus progenitores Isidro y Noelia. Como juego primero y desde hace unos años a nivel competitivo. Es Nerea Rodríguez Miguélez, una leonesa que apunta muy alto. Lo que la calidad le deje. Y esa ya mostró en el reciente Nacional infantil. Con nada menos que cuatro medallas de oro, con mínima internacional en una de las distancias y dejando claro que su sueño de ser un referente español de la piscina no está tan lejos. Todo lo contrario, cada vez más cerca.

«La verdad es que no me esperaba lograr tantas medallas. Tal vez una. Pero cuando logré la primera de oro esos nervios y tal vez alguna duda se disiparon. Me motivé y con ilusión intenté dar lo mejor de mí», apunta Nerea que no quiere olvidarse de su entrenador Javier Díez con el que conforma un binomio bien conjuntado. «Me ayuda mucho y parte de estos resultados son mérito suyo».

Un éxito que lleva detrás muchas horas de trabajo y sacrificio para la nadadora del Acuático León. Y más en una ciudad donde no cuenta con las facilidades para entrenar que en otras. Entre esas carencias el no poder contar con un lugar fijo.

También el tener que hacerlo compartiendo a veces lugar con otras personas que dificultan la puesta a punto o no poder hacerlo tampoco en una piscina de 50 metros. Pero para Nerea y sus padres la ilusión mueve montañas y los resultados están ahí.

«Sé que no puedo entrenar en las mejores condiciones, pero al final pienso en aprovechar el lugar y el momento e intentar sacar lo mejor», precisa la nadadora leonesa residente en Carbajal de la Legua.

Este es su año y Nerea lo sabe. Aunque ya había logrado destacar a lo largo de los precedentes el salto de calidad y resultados le llegaba en este 2025. Pero ni mucho menos ha llegado a su techo. Tiene calidad y futuro para rato. «Mi sueño es poder competir en un futuro en los Juegos Olímpicos. Pero hay que ser realista y mirar primero a lo que tienes más cerca. Para mí una meta importante antes de los Juegos sería participar en un Europeo».

Con el aval de las cuatro medallas de oro en el reciente Campeonato de España celebrado en Ciudad Real ese futuro apunta con mayor certeza a nuevos éxitos. Eso sí, sería en la categoría júnior que estrenará a partir del próximo mes de septiembre. Y en ese futuro no muy lejano aparece la opción de tener que hacer las maletas a otros destinos en los que pueda perfeccionar su calidad. De la mano de Javier Díez, su entrenador, lo ha venido haciendo en los últimos cuatro años. Pero todo apunta a un Centro de Alto Rendimiento cuyo destino podría llegarle dentro de un año o poco más. «Soy consciente que allí tendré mejores condiciones para entrenar y ya lo he ido pensando con mis padres, pero al menos por un año seguiré aquí en León».

Nadadora capaz de brillar en varios estilos, para Nerea Rodríguez Miguélez la mariposa es sin duda el preferido. Precisamente dos de las medallas de oro logradas en el reciente Nacional infantil fueron en ese estilo. «Me encuentro muy bien compitiendo en mariposa. Y creo que es donde puedo lograr los mejores resultados aunque la espalda y el libre también se me dan bien». (En espalda lograba otro oro en Ciudad Real en los 100 metros y en libres en los 50).

Para llegar tan lejos hace falta calidad. Y Nerea la tiene a raudales. Pero también trabajo diario y mucho sacrificio. Un día cualquiera para ella comienza muy pronto (incluso en vacaciones).

En época de estudios, algo que la nadadora leonesa y sus progenitores Isidro y Noelia lo tienen claro y también como prioridad, el centro educativo ocupa toda la mañana. Hasta la hora de comer. Y de ahí de cuatro a seis de la tarde de lunes a viernes entrenamiento en la piscina (los sábados también por la mañana). No falta el gimnasio un par de horas a la semana y luego de nuevo a estudiar en casa.

La natación es lo que más le gusta y con su ilusión hace posible que los días incluso parezcan que tienen más horas, apunta su padre Isidro. Natación junto a la faceta educativa para la que ya se ha fijado una meta, la Educación Física.

Todo para una nadadora como Nerea Rodríguez Miguélez, una leonesa que brilla en la piscin y que como una sirena se tratase se encuentra como pez en el agua, un escenario en el que acumula éxitos.

Los de una campeona que tiene entre sus referentes a Carmen Weiler y Leo Muñoz. Eso sí, Nerea es Nerea y sus éxitos quiere firmarlos con su nombre, los pasados, los presentes y los muchos que van a llegar.