Raúl Llona tiene la intención en el debut liguero en el Reino de León ante la UD Almería de ser «un equipo exigente con balón, que gestione desde la posesión el control del partido", a pesar de ser consciente del potencial ofensivo de su rival, que inauguró la temporada con un 4-4 ante el Albacete Balompie. "El plan de partido será el mismo de siempre, planteando alternativas según se desarrolle para intentar parar el arsenal ofensivo de un equipo que cuenta con jugadores con diferentes perfiles", expone el técnico culturalista.

Reconoce que hay zonas «donde asegurar y también fases del partido, como el inicio o los finales de cada periodo donde hay que ser exigentes en la toma de decisiones».

Llona, que cuenta con toda su plantilla, aunque algún jugador arrastre molestias, incluirá ya en la convocatoria a las dos últimas incorporaciones: el centrocampista Yayo, que ya entró en la lista pero no jugó ante el Burgos CF, y al central hispano-croata, Matía Blazic, que incluso apunta a la titularidad.

La goleada encajada en El Plantío ha dejado, según el técnico culturalista, «ganas de revancha» en su equipo que, pese a este severo correctivo, aclara, mantiene «la misma ilusión de seguir haciendo las cosas en la misma línea». Reconoce que uno de los deberes es evitar los errores, «pero sin obsesionarse, porque ha demostrado ser valiente, defender hacia adelante, saltar y replegarse cuando debía, pero es indudable que ahí puede estar el margen de mejora", concluye.