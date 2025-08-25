La asignatura pendiente para la SD Ponferradina es el gol

La Deportiva inicia la competición liguera el domingo en el feudo del Real Avilés.L. DE LA MATA

La Liga para la Deportiva está a la vuelta de la esquina. El domingo los blanquiazules levantarán el telón a una temporada en la que el reto pasa por luchar por el ascenso. Exigente para los bercianos con un plantel renovado, empezando por el entrenador Fernando Estévez.

Y con algunas dudas por despejar. Entre ellas la de la eficacia ante el marco rival. Y es que en pretemporada a la Deportiva pareció mojársele la pólvora con apenas cuatro tantos en ocho partidos. Y lo peor es que ha encajado 17 (eso sí, hay que tener en cuenta que diez de ellos llegaron frente al Vitoria Guimaraes en el primer envite cuando apenas había completado dos sesiones preparatorias).

El discurso de que lo importante llegará a partir del encuentro del domingo frente al Avilés a las 21.30 horas es el que impera en el club berciano aunque el bagaje frente a la portería rival de pretemporada ha levantado ciertas inquietudes.

Y es que salvo el triunfo frente al Lugo por 3-3 el resto de encuentros no han acabado del lado ponferradino. Si la tanda de penaltis cuenta se puede decir que dos, ya que ante el Arenteiro los de Estévez empataban a cero el tiempo reglamentario.

Dos empates con el Racing Ferrol (1-1) y el Real Sporting (0-0) y cuatro derrotas con el Vitoria Guimaraes (10-0), Athletic Club (1-0), Valladolid Promesas (2-0) y Athletic B (1-0) completan el trayecto de los deportivistas en una fase de puesta a punto a la que le quedan cinco días (incluido este martes) para levantar el telón a la competición.

SAN EMETERIO, CON EL RESTO

Precisamente el Fede San Emeterio ya entrena con el resto de compañeros después de que se perdiera la última cita de la preparación en el torneo de la Galleta en Aguilar de Campoo.

El exjugador del Cádiz estaría en disposición de ser utilizado por el técnico Fernando Estévez que tiene las dudas de dos jugadores, a priori, titulares, su guardameta Andrés Prieto y el central David Andújar, para el encuentro frente al Real Avilés del domingo a las 21.30 horas.

