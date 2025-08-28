La Liga aplaude el gesto de la afición de la Cultural con el lesionado Baptistao

El delantero brasileño del Almería Leo Baptistao, autor del tanto de la victoria de su equipo en el estadio Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leonesa (0-1), fue trasladado al Hospital de León antes de la conclusión del encuentro tras sufrir una fuerte conmoción tras un choque con el capitán culturalista Rodrigo Suárez. Todo quedó en un susto y el goleador regresó con su equipo en el viaje de vuelta.

Baptistao, tras sufrir el impacto con el terreno de juego en la caída, golpeándose en la zona dorsal y en la cabeza, intentó incorporarse al juego, pero cayó desplomado y tuvo que ser atendido durante unos minutos en el césped.

No lo hizo y tras las asistencias tuvo que ser retirado en camilla ante la ovación de la afición culturalista, que casi llenaba las gradas del Estadio Reino de León. Pese a que el futbolista ofensivo de la UD Almería había marcado el gol de la victoria del equipo almeriense dos minutos antes de ser retirado del campo, no fue óbice para que la parroquia leonesa le tributara una calurosa ovación como ánimo para que se recuperara.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) alaba el gesto de la afición culturalista con el jugador de la UD Almería y ensalza a los seguidores del equipo leonés. Y es que la deportividad y el fair play está por encima de una competición tan dura como es esta Segunda División.

El fútbol profesional deja bien claro que la Cultural actuó como se debe comportar una hinchada entendida en fútbol y sobre todo en deporte. León maravilló al fútbol nacional.