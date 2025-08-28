Sorteo cruel para el Real Madrid y amable para el Barcelona

Publicado por Óscar Bellot Mónaco Creado: Actualizado:

El sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, celebrado este en el Foro Grimaldi de Mónaco y que tuvo a Kaká y a Zlatan Ibrahimovic como ‘manos inocentes’, mostró su lado más cruel con el Real Madrid, que deberá superar un trayecto lleno de minas con Liverpool, Manchester City y Juventus como principales adversarios, además de afrontar un interminable desplazamiento a Kazajistán para verse las caras con el Kairat Almaty, y resultó más amable para el Barça, que afrontará como principales escollos a PSG, en casa, y a Chelsea y Newcastle, a domicilio, pero no debería tener problemas para salir bien parado de una fase de liga en la que Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga o Copenhague aparecen como adversarios teóricamente propicios para los de Hansi Flick.

Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Villarreal tuvieron diferente fortuna.