Calero: «Vengo con mucha ilusión y ganas después de lo que ha pasado"

El defensa madrileño Iván Calero (Parla, 1995), que ya se ha comprometido con la Cultural para las tres próximas temporadas tras su salida del Real Zaragoza, como ha anunciado Diario de León durante los últimos días, afirma que «cada partido es una guerra y cada punto es vital y lo hay que pelear», después de ser confirmado por el club leonés este domingo como nuevo refuerzo culturalista.

El futbolista de Parla, cuya rescisión con el conjunto maño se dilató en el tiempo por discrepancias económicas, relativas al pago de la nómina de agosto y la prima por partidos disputados la pasada temporada, afronta esta nueva etapa como «una oportunidad muy bonita de incorporarme a un club con este proyecto y vengo con mucha ilusión y ganas después de todo lo que ha pasado, con energías y ganas de poner mi granito de arena para que el proyecto siga dando pasos adelante", afirma.

Calero, hijo del entrenador Julián Calero (Levante) insiste en la dificultad que conlleva la Segunda División donde, considera, «si no se está a pleno rendimiento y compitiendo al cien por cien cualquier equipo te puede ganar y por eso la clave es estar concentrados y mentalizados al cien por cien cada partido", advierte. El lateral diestro, que inicia este lunes los entrenamientos con la plantilla culturalista, podría ya debutar este próximo domingo en la cuarta jornada de Segunda División, en la que la Cultural recibirá al CD Leganés en el Reino de León.