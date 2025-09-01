La feria del deporte en Astorga

Astorga acoge este próximo sábado la Feria del Deporte, organizada por la Diputación de León en colaboración con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl), para niñas y niños de entre 3 y 13 años y en la que los participantes podrán practicar en hasta quince disciplinas.

Se trata de la tercera edición de la Feria programada para los meses de julio, agosto y septiembre, si bien la segunda, que se iba a celebrar en Riaño el pasado 23 de agosto, no pudo llevarse a cabo debido a los incendios que han afectado a esa zona de la provincia leonesa.

A la capital maragata acudirán, a través de distintos clubes de León, las federaciones deportivas de ajedrez, atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, fútbol, hockey, juegos autóctonos, kárate, patinaje, petanca, rugby, salvamento y socorrismo y tenis.

Técnicos deportivos federados se encargarán de iniciar a los participantes en las diferentes disciplinas deportivas y les proporcionarán todo el material necesario para realizar las actividades, que estarán estructuradas en formato de yincana con el objetivo de que los niños puedan descubrir y participar en todos los deportes exhibidos.

Los inscritos también podrán participar en un sorteo final en el que se entregarán diferentes premios por parte de la Diputación de León y para ello, una vez completado el circuito, deberán introducir una papeleta en una urna que se ubicará el final del recorrido.

Con esta iniciativa la Diputación de León pretende fomentar el deporte como alternativa de ocio entre los jóvenes durante la época estival, visibilizar y difundir el deporte federado y despertar el interés para poder atraer a nuevos aficionados y además, se busca dar a conocer entre los jóvenes de los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes modalidades que cuentan con una menor difusión.

La primera de las ferias del deporte se celebró el pasado 12 de julio en Villablino, donde medio millar de niñas y niños pudieron disfrutar con los distintos deportes que se desplegaron en el aparcamiento situado junto al pabellón polideportivo de la localidad, con participantes en ajedrez, bádminton, balonmano, boxeo, esgrima, espeleología, hockey, juegos autóctonos, patinaje, petanca y rugby.

Se trata de una posibilidad para practicar el deporte favorito, con el claro objetivo de mantener un desarrollo físico en Astorga a través de las diferentes modalidades deportivas, en un momento en el que Astorga toma protagonismo en estas opciones de desarrollar disciplinas que son las que en estos momentos demandan los niños y niñas para pasar buenos momentos.