El Celta, campeón del triangular paramés

El Celta de Vigo se proclamó campeón de esta tercera edición del «Triangular Paramés», que sirvió para homenajear al exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa María del Páramo, Julio Tolón, recientemente fallecido, desplegando una placa en los instantes previos al comienzo del primer partido, pasando a llevar su nombre el polideportivo municipal.

El primer partido disputado entre el Olímpico de León y el Real Avilés Industrial finalizó con un 2-0 a favor de las de Vítolo.

En el segundo partido, el Real Avilés derrotó 1-0 As Celtas, para después las gallegas derrotar al Olímpico de León por 2-0, proclamándose campeonas ante un gran número de aficionados.

El conjunto leonés cerró su participación con un balance de una victoria y una derrota, lo que le otorgó la segunda posición en la clasificación final del torneo.

Este triangular ha servido como último test de preparación para el equipo leonés, que afronta con ilusión y ambición el inicio de la nueva temporada en Segunda Federación. El debut liguero tendrá lugar el próximo sábado, 6 de septiembre, a las 17.00 horas en el Complejo Deportivo Olímpico de León, donde el Olímpico de León se enfrentará al Real Sporting de Gijón en la primera jornada del campeonato. Una nueva categoría para el Olímpico de León ante una temporada ilusionante.