Valoración positiva del mercado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Horas después de que se diese por concluido el mercado estival de fichajes, José Sietes, director deportivo de la SD Ponferradina, compareció ante los medios de comunicación para analizar la plantilla que ha quedado compuesta en el conjunto blanquiazul, cómo había sido el propio mercado y también el arranque liguero.

Sietes se mostró muy satisfecho por lo realizado durante los dos últimos meses, siempre con las limitaciones económicas que tiene el club y con la batalla sin cuartel en la que se han convertido los fichajes: «Es como una jungla. Ha sido el año más difícil. Hay tres o cuatro clubes que están muy por encima a nivel económico y encarecen mucho el mercado. De todos modos, estoy muy contento con el equipo que tenemos, una plantilla con experiencia en la columna vertebral y jóvenes que vienen con ganas de sumar».

El asturiano espera que Lian esté pronto en El Bierzo y habló de cómo se escapó a última hora Diego Gómez, el futbolista que ya acariciaba el club para cerrar el mercado: «Somos un club importante porque otros clubes nos ponen trabas para seguir creciendo». También apuntó que la idea es no gastar más en el mercado de invierno.

En cuanto al inicio liguero en el Román Suárez Puerta, Sietes considera que ya se vio claramente la idea del técnico: «Venimos de un año diferente en cuanto a juego, quizá más vistoso, pero también encajábamos muchos goles. Este año se va a ver otro tipo de equipo; la idea es totalmente diferente. Es un equipo más aguerrido, lo que yo creo que define las señas de identidad de este club».

La anécdota llegó ya durante la noche del lunes, cuando un prestigioso diario deportivo portugués publicaba que el delantero Joao Resende llegaba a la Ponferradina cedido por el Estrela da Amadora. Casi al mismo tiempo el Pontevedra CF anunciaba la llegada de ese futbolista. Más tarde el periódico luso corregía dicha información.

EL QUE MÁS SE MOVIÓ

El Arenteiro fue el gran agitador de la última jornada del mercado de fichajes, Realizó ocho operaciones, con cuatro llegadas y cuatro salidas. Destaca el fichaje de Julen Jon Guerrero, hijo del ex futbolista internacional español Julen Guerrero, que el año pasado estuvo en el Amorebieta.

