Torneo solidario de fútbol base a favor de la AECC

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El Museo de la Radio acogió la presentación de un torneo solidario de fútbol base (categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil) que se disputará el día 13 desde las 10.00 en las instalaciones Ramón Martínez. La entrada, que cotará 10 euros, será donada a la Asociación Española contra el Cáncer en su totalidad. Participarán Deportiva, Ponferrada City, Atlético Bierzo, La Morenica, CD Santa Marta, Atlético Templario, Cuatrovientos y Flores del Sil.