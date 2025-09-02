Diario de León
urgente

Prisión preventiva para un hombre en San Andrés: dinero a un menor a cambio de un juego sexual

Torneo solidario de fútbol base a favor de la AECC

DL

DL

Publicado por
Francisco Otero
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

El Museo de la Radio acogió la presentación de un torneo solidario de fútbol base (categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil) que se disputará el día 13 desde las 10.00 en las instalaciones Ramón Martínez. La entrada, que cotará 10 euros, será donada a la Asociación Española contra el Cáncer en su totalidad. Participarán Deportiva, Ponferrada City, Atlético Bierzo, La Morenica, CD Santa Marta, Atlético Templario, Cuatrovientos y Flores del Sil.

tracking