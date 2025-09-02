Alcaraz vence vence a Lehecka y ya está en semifinales del US Open

Publicado por Enric Gardiner Nueva York Creado: Actualizado:

Cuando Carlos Alcaraz se divierte, poco hay que hacer. Sentarse y disfrutar. Excepto si eres su rival, claro. Si te toca ser Jiri Lehecka y tener enfrente a un Alcaraz encendido en la Arthur Ashe, puedes rezar, aunque seguramente te sirva de poco. Puedes jugártela y confiar en un milagro, aunque probablemente no funcione. O puedes asentir, aceptar tu destino y darle un abrazo en la red después de que te haya pasado por encima (6-4, 6-2 y 6-4) en menos de dos horas.

El murciano está en semifinales del US Open por tercera vez en su carrera y lo está sin perder un set. Como Rafa Nadal en 2010 y 2011, Novak Djokovic en 2012 y como Roger Federer en 2010 y 2015. Para él, es la primera vez que llega tan lejos en un Grand Slam con este nivel de precisión y cirugía.

Lehecka, un tenista que le ganó en Doha a principios de este año, no le empujó ni hasta un 'tie break'. El checo, en sus primeros cuartos en Nueva York, se topó con un Alcaraz que no permite nada al rival.