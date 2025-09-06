Sigue en directo el partido SD Ponferradina-Pontevedra CF, minuto a minuto

PREVIA y NOVEDADES

18:20 06/09/2025

18:21 06/09/2025

Llega el debut de la Deportiva en casa en la temporada 2025-2026 y el partido de las Fiestas de la Encina. Y lo hace con un conjunto blanquiazul que arranca la jornada líder y que quiere presentarse ante sus incondicionales dando una buena imagen y logrando un mejor resultado ante el Pontevedra CF. Desde las 19.00 horas El Toralín celebra su XXV aniversario posiblemente con una muy buena entrada y con el deseo de que sea una gran campaña tras el gran resultado de Avilés de la semana anterior.

Esquerdo es la única baja en el equipo de Fernando Estévez, que recupera a Prieto y a Andújar. El técnico aludió a la meritocracia esta semana y lo refleja en el once: los mismos que en Avilés.

El rival vuelve a la categoría tras dos temporadas en 2ª RFEF y lo hace con dos caras conocidas; Yelko Pino y Brais Abelenda, que pasaron por la SDP muy de puntillas. A pesar del ascenso, Yago Iglesias dejó de ser técnico granate y Rubén Domínguez debutó la semana pasada en el banquillo con un empate logrado por su portero en el minuto 99. Ambos militaban la pasada temporada en el Ourense CF. El entrenador fue destituido en octubre y ya no se enfrentó a la SDP, y el portero frenó con sus paradas al conjunto de Javi Rey en O Couto a finales de noviembre.

La lesión en el rostro de Benjamín Garay hará que Víctor Eimil entre en el lateral derecho. El otro cambio es en el otro lateral: Juanra en lugar de Adrián Expósito. El técnico ourensano tendrá más piezas disponibles que en el primer choque, toda vez que esta semana ha incorporado hasta cuadro efectivos, la mayoría de carácter ofensivo.

Además de la Deportiva, de los otros seis equipos que ganaron en la 1ª jornada hoy juegan Tenerife y AD Mérida, que se enfrentan entre sí, y el Arenas Club, que recibe al Cacereño.

El santanderino Manuel Pozueta Rodríguez (Comité Cántabro), que el martes cumple 29 años, es el encargado de dirigir el choque de esta tarde. A la Deportiva le ha pitado en tres ocasiones, de las cuáles ganó una y empató dos.

Muchos son los partidos entre estos dos equipos a lo largo de la historia. El Pontevedra CF fue el primer visitante del cuadro berciano en la 2000-2001 (3-0). Además, ante él logró el marcador más amplio en los 25 años que acaba de cumplir El Toralín; un 5-0 en septiembre del 2002 que se repetiría ante otros conjuntos con el paso del tiempo.

El Pontevedra nunca ha ganado en El Toralín y desde octubre de 1992 no vence en Ponferrada (2-3 en Fuentesnuevas). De hecho, ha perdido en sus últimas seis visitas.