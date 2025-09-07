Badía salva a la Cultural y le da un punto

La Cultural salvó un punto después de empatar a cero goles en el Reino de León ante el CD Leganés, en un encuentro en el que el portero local Édgar Badía se mostró insuperable en cuatro acciones con marchamo de gol, que no llegaron a producirse debido a sus extraordinarias intervenciones. Además, el guardameta local dio el primer punto a su equipo después de disputadas cuatro jornadas de Liga. Un punto que sabe a poco, después de los últimos compases del encuentro, ya con más poder ofensivo, que hizo llegar con más poderío al ataque. Rubén Sobrino y Mboula, además de Selu Diallo dieron al bloque de Llona más empaque arriba, en un final de choque en el que incluso pudieron conseguir la victoria.

El equipo leonés partió con Iván Calero en el lateral derecho, con Rodri y Barzic como pareja de centrales y Roger Hinojo en el lateral zurdo. El centro del campo con Thiago Ojeda y Bicho como conductores del juego culturalistas, con Pibe y Collado en los extremos. Luis Chacón como media punta y el rumano Dani Paraschiv con el '9'. Así fue el equipo por el que apostó el técnico riojano para conseguir la primera victoria del campeonato de Liga, tras las tres derrotas ante Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1) y Real Sporting de Gijón (1-0). El CD Leganés, uno de los grandes de la categoría y que siempre aspira a subir a Primera División tras el reciente descenso, se presentó en el Reino de León con el objetivo de lograr su primer triunfo, después de los tres empates iniciales.

Desde el primer minuto, los dirigidos por Paco López salieron con la idea de inaugurar el tanteador cuanto antes, con un Duk muy hábil en el extremo izquierdo, con balones hacia Miguel de la Fuente, Lalo, Jorge Sáenz y Diego, que si no llegaron a las redes se debió a las excelentes intervenciones del guardameta culturalista Édgar Badía, que se convirtió en salvador de los de Llona en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Mediada la primera mitad, el equipo de casa se sacudió el dominio visitante y gozó de una clara oportunidad para anotar a pies de Diego Collado en el segundo palo, pero acertó a detener el balón el portero pepinero Juan Soriano. Así, sin goles, se retiraron los dos equipos a vestuarios.

Tras el descanso, el cuadro local partió con más intenciones de construcción y de llegar a la portería rival con más hombres. El CD Leganés, por su parte, ya no gozó de tantas facilidades para penetrar, con un conjunto culturalista más seguro en defensa, tanto en los laterales como por el centro. Además, con la aparición de Rubén Sobrino, Selu Diallo y Mboula la Cultural pareció otra. Se prodigó más en ataque y a punto estuvo de lograr el primer triunfo del campeonato, después de que Édgar Badía había obrado de salvador.

Hasta el último de los cinco minutos añadidos por el colegiado, la Cultural porfió por los tres puntos, pero sólo se quedó con uno.