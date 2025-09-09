El Morredero realza la Vuelta a España más custodiada

No hay dos sin tres. Eso sí, han tenido que pasar 19 años para que el Alto del Morredero se vuelva a convertir en juez y parte de la Vuelta a España. Lo hace este miércoles en la 17ª etapa que discurrirá entre un amplio y fuerte dispositivo de seguridad desplegado por parte de la Guardia Civil a lo largo de todo el trayecto. La cima berciana, que en que 1997 vio ganar al «kelme» Roberto Herreras y que en 2006 repetía con victoria de Alejandro Valverde (Caisse d’ Epargne), elegirá alrededor de las cinco de la tarde a su nuevo elegido para la gloria.

Lo hará tras una jornada que sale desde la localidad orensana del Barco de Valdeorras y que después de 143,2 kilómetros concluirá en este coloso tras una ascensión de 8,8 kilómetros en la que la pendiente media será del 9,7 por ciento (con rampas cercanas al 16). La etapa, cuyo rutómetro será casi íntegro por carreteras leonesas, se presenta como una de las últimas oportunidades para los escaladores. Y para los favoritos en una batalla en la que Vingegaard parece que tiene todas las de ganar respecto a un Almeida que a buen seguro pondrá a funcionar toda la maquinaria del UAE para intentar arañarle tiempo.

La etapa, como las precedentes en esta Vuelta, puede verse afectada por las protestas que incluso han acortado el final en dos jornadas

León y El Bierzo vuelven a ser protagonistas así de una etapa, que en un sube-baja continuo, presenta dos cotas puntuables. La primera en el kilómetro 75,1 con el Alto de las Traviesas de tercera categoría y la final, el Morredero donde a la gloria parcial de la etapa se le sumarán los honores destinados al líder de la general.

Con la amenaza de que las protestas que a lo largo de la presente edición sobre la situación que se vive en Gaza no reduzcan la carrera (ya ha pasado en dos ocasiones en esta Vuelta 2025), la ascensión al Morredero se presenta como una ocasión inmejorable para desentrañar la incógnita de sí Almeida es capaz de desbancar a Vingegaard de su pedestal. La cima berciana, a diferencia de las dos presencias anteriores, acometerá una nueva vertiente aunque el tramo final será idéntico. Y debe servir para que la general (a falta de dos etapas también decisivas como la crono del jueves en Valladolid y la que llevará a los ciclistas a La Bola del Mundo) clarifique no solo si el danés del Visma (que ha reconocido que la pasada semana un proceso vírico afectó a su rendimiento) es capaz de sumar a su palmarés el triunfo en la Vuelta o Almeida con un UAE que suma nada menos que siete victorias parciales en la presente edición de la carrera, puede sacudir so árbol.

Pidcock. Hindley, Pellizzari, Gall o Riccitello tratarán por su parte de sacar partido a la batalla por el tercer peldaño del podio.

Bernal fue el ganador de etapa de este martes por delante de Landa tras eliminar la organización la ascensión final de ocho kilómetros por las protestas propalestinas

Todo ello augura una jornada en la que desde la misma salida se producirán ataques para conformar la fuga que pueda llevar a alguno de sus protagonistas a la línea de meta como vencedor. Muchos candidatos aunque todo dependerá de que el Visma, el UAE o incluso el Bahrein y el Q36.5 lo permitan.

Ya en el tramo final de la Vuelta cada posición se lucha al máximo y nadie quiere ofrecer concesiones.

La climatología tampoco ayudará en esta jornada, que augura incluso lluvia. Y una tremenda dureza con un trazado rompepiernas sin apenas descanso que desembocará en la ascensión a un Morredero con casi nueve kilómetros de «muro» y casi tres seguidos de un desnivel del 12%. Incluso algunos tramos transitarán por el lugar que acogió el Mundial de Ponferrada en 2014. Los últimos 3,8 kilómetros pueden ser los más llevaderos dentro de esa extrema dificultad. En ellos también con la amenaza del viento en un trazado que mostrará a los ciclistas el oscuro que sobre el verde han dejado a su paso los incendios que abrasaron esta zona hace escasas fechas, que puede condicionar la ascensión. Un coloso, el Morredero, que abre León y el Bierzo al mundo y que, si al final los condicionantes externos a lo deportivo no lo impiden, dejará la Vuelta muy definida en su cuadro de honor.