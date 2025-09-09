Villanueva y Ribeiro buscan el OK

El delantero brasileño Lucas Ribeiro (Santa Helena, 1998), que ha militado en el Mamelodi Sundowns (Liga Premier de Sudáfrica) del que intenta desvincularse, y el defensa central venezolano Mikel Villanueva (San Cristóbal, 1993), como adelantó la cuenta de Twitter (X) TitoRitz, que formó parte de la plantilla del Vitoria Guimaraes portugués, son los dos futbolistas que trata de contratar la Cultural para cerrar la plantilla para la presente temporada 2025-2026.

La Cultural dispone en su plantilla de fichas profesionales libres para poder aprovechar las dos opciones de jugadores que se encuentran en situación de agentes libres como futbolistas en paro, tras desvincularse de sus clubes, tanto el delantero brasileño Lucas Ribeiro (rescindió por voluntad propia con el Sundowns y antes jugó en el Sportkring Beveren, Waasland-Beveren, RE Mouscron, RWDM Brussels, Charleroi, Excelsior Virton y Valenciennes), como el defensa central Mikel Villanueva, cuya carrera futbolística ha transcurrido por los equipos del Deportivo Táchira de Venezuela, ACD Lara de Venezuela, Atlético Malagueño, Málaga CF, Cádiz CF, CF Reus Deportiu, Gimnàstic de Tarragona, CD Santa Clara de Portugal y Vitoria Guimaraes luso.

Por este motivo, podrían ser inscritos en la Liga de Fútbol Profesiona (LFP) fuera del plazo que concluyó el pasado 1 de septiembre, según señalan este martes fuentes del club.

La dirección deportiva dejó abierta esta posibilidad con la posibilidad que le permitía el reglamento de inscribir a alguno de sus jugadores con ficha del filial de Tercera Federación como son los casos de los cedidos Matía Barzic (Elche), Juan Larios (Southampton), Thiago Ojeda (Villarreal) o el guardameta Arnau Rafús que recaló tras desvincularse del Real Valladolid.

Sin embargo, en otros casos como los de los también cedidos, Selu Diallo (Alavés) (en un principio con licencia en el filial y después se le cambió al primer equipo) o Roger Hinojo (Espanyol), se les colocó con el dorsal del primer equipo que cuenta con el límite de 25 fichas profesionales.

De esta manera, la Cultural sigue trabajando en al menos estas dos operaciones citadas, con la llegada de un jugador con perfil ofensivo (Lucas Ribeiro) y un defensa central (Mikel Villanueva) que complete la retaguardia. Estos dos nombres son los elegidos. La Cultural espera contar con Ribeiro y Villanueva próximamente, si logra cerrarlos.

Amistoso Alcorcón-Cultural, a las 19.30 horas

La 49ª Edición del Trofeo Puchero Siena enfrenta este miércoles al AC Alcorcón y a la Cultural, a partir de las 19.30 horas en partido amistoso que servirá para preparar el choque de Liga de ambos.

Horarios de Liga para el equipo culturalista

La Liga ya ha informado de los días y horas hasta la octava jornada. Jornada 5: Racing de Santander-Cultural (domingo 14 de septiembre a las 16.15 horas). Jornada 6: Cultural-Castellón (sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas). Jornada 7: Real Valladolid-Cultural (domingo 28 de septiembre a las 18.30 horas). Jornada 8: Cultural-Albacete (lunes 6 de octubre a las 20.30 horas).

Paco Cortés anota el 2º gol de España sub-19

El extremo del Levante que jugará en la Cultural cedido hasta final de temporada, Paco Cortés, marcó el segundo gol de la victoria de España sub-19 frente a Croacia (3-1) en el Torneo Pinatar Arena. Tras cumplir con el combinado juvenil se desplazará a León..

