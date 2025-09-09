El Sardinero enfrentará a líder y colista de Segunda en otro lleno en las gradas

El Sardinero vivirá este domingo a partir de las 16.15 horas un partido de contrastes entre un líder intratable, el Real Racing Club, y el colista recién llegado a la categoría de plata, la Cultural, que estará arropa por al menos 1.200 aficionados en las gradas.

El equipo santanderino de José Alberto López no encontró rival en sus primeros dos visitantes, CD Castellón (3-1) y el también recién ascendido AD Ceuta (4-1), a lo que sumó dos remontadas ante el Albacete y Almería (2-3). En total 13 goles anotados por los cántabros en cuatro encuentros y seis tantos encajados.

En el lado totalmente opuesto se encuentra la Cultural a la que en el apartado general de goles en contra le lastra la goleada encajada en el debut en El Plantío ante el Burgos (5-1). Después, perdió por la mínima en el Reino de León frente a la UD Almería (0-1), repetir resultado en El Molinón ante el Sportoing de Gijón (1-0) y lograr las tablas y, con ello, el primer punto, de nuevo como locales ante el CD Leganés (0-0).

El pobre bagaje goleador, el más bajo de LaLiga Hypermotion de Segunda División, ha provocado la llegada de refuerzos en la línea de ataque que ya debutaron ante el Leganés, Rubén Sobrino y el exracinguista Jordi Mboula, que así se enfrentará al su exequipo.