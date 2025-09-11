Recta final en la media veda

La media veda en León afronta su recta final como en el resto de la Comunidad. Apenas nueve días para el cierre de un periodo que ha resultado en líneas generales positivo. No como se esperaba en un principio pero tampoco con tintes negativos.

Los brotes verdes que en los dos últimos años han servido para que una de las piezas estrella, la codorniz, pueda verse de nuevo en números aceptables, se ha cumplido en un año en el que el conejo mantiene también unas cifras parecidas a la de los años precedentes.

Paloma y tórtola también han sido otras de las piezas incluidas en la opción de caza aunque las preferencias, como no podía ser de otra manera, siempre tienen a la codorniz en el punto de mira más relevante. Y también sirven de termómetro para hacer una valoración de una media veda que se iniciaba el pasado 15 de agosto y que concluirá el tercer domingo de septiembre. O lo que es lo mismo, el día 21 ya con el otoño llamando a las puertas del calendario y el verano despidiéndose de este año. En números porque a nivel climatológico aún habrá días buenos que aprovechar.

Incidiendo en la codorniz, a pesar de que el estreno fue desigual y dependiendo de las zonas geográficas, a lo largo de las semanas en las que se ha desarrollado la media meda, esta tónica se ha venido repitiendo con cazadores que han vuelto a su casa con perchas más que satisfactorias mientras que otros han tenido que conformarse con algún ejemplar o en su caso 'apuntar' al conejo, otra de las piezas estrella. O en su caso a la tórtola o la paloma, en este último caso siempre numerosa.

Queda por delante poco más de una semana para matar el gusanillo y para que el buen sabor de boca se convierta en un escenario de esperanza para la temporada de caza menor que arrancará ya ne el mes de octubre y que en su caso sumará a la perdiz y la liebre y restará a la codorniz que 'descansará' hasta la próxima media veda ya en el año 2026.

Eso sí, lo importante para el cazador es el ahora y en cerrar la media veda de este año en una clave que supere el aprobado.