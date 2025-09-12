Páramo impulsa el primer Trail Valles del Sil el 15 de noviembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El día 15 de noviembre de 2025 los amantes del trail running tienen una cita con la montaña en Páramo del Sil. Nace Trail Valles del Sil, una carrera que pretende poner el valor la que, aún hoy, es una de las zonas más desconocidas del Bierzo y la Cordillera Cantábrica, un entorno único y espectacular flanqueado por varios picos que rozan los 2.000 metros de altitud. El pueblo de Primout y La Campona son los puntos más emblemáticos del recorrido.