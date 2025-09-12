Lian dos Santos ya es uno más en la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina realizó este viernes la penúltima sesión de trabajo previa al duelo de A Malata. La gran novedad en la misma fue la presencia del extremo brasileño Lian dos Santos. El jugador entrenó con el resto de sus compañeros, realizando todo el trabajo. El club ya cuenta con toda la documentación, por lo que Fernando Estévez ya puede convocarlo para el choque de mañana. «Si hay huecos en la lista, podría viajar. Es uno más de la plantilla y si hay plazas, iría por dinámica de grupo, aunque hay un proceso de adaptación y tenemos que respetar los tiempos», apuntó Fernando Estévez.

El técnico granadino apuntó, a propósito de la derrota contra el Pontevedra, que no se puede vivir en una montaña rusa emocional y que espera que ese resultado ayude a crecer al equipo.

RECORDANDO EL GOL QUE FALTÓ

A Fernando Estévez le cuestionaron por lo temprano que llega un duelo como éste para calibrar las fuerzas de la Deportiva ante un favorito y contestó esto: «Las notas se dan en junio y por parciales. Hay que esperar 8 ó 10 partidos para ver cómo se posicionan los equipos y sus condiciones. Aun así, los puntos valen lo mismo ahora que dentro de 6 jornadas y tenemos que competir en un contexto exigente ante un buen rival y en un campo que rozará el lleno». Estas palabras hicieron recordar que la Deportiva perdió el ascenso por un gol. Muchas veces no se le da la importancia debida a un gol más o menos en un partido de principio o de media temporada y al final son tan decisivos como ése que se intenta marcar en la 37 ó 38 para lograr el objetivo perseguido.

En el Racing, su entrenador comparecerá hoy ante la prensa. Pablo López podría introducir alguna novedad con respecto al once que jugó hace dos semanas.

El estadio ferrolano estrenará mañana nueva iluminación, algo que no hizo en 2ª División y por lo que fue multado por la LFP en numerosas ocasiones.

JORNADA 5

El partido entre Club Atlético Osasuna Promesas y SD Ponferradina se disputará en Tajonar el domingo 28 de septiembre desde las 16.00 horas y también será el último de la jornada como en la 1 y en la 3.