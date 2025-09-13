José Alberto, entrenador del Racing de Santander: «La Cultural demuestra que es un equipo que compite muy bien»

José Alberto, entrenador del Real Racing Club de Santander, afirma con respecto a la Cultural: «Es un equipo que compite muy bien». El técnico racinguista destaca sobre la diferencia en la tabla de LaLiga Hypermotion que «ahora de nada vale mirar la clasificación» y que las ganas del equipo por la llegada del partido «indica que tiene hambre».

«Nuestro estilo hace que los partidos sean abiertos, no estoy contento con el encuentro de Almería pese a conseguir los tres puntos. Estoy satisfecho por la reacción, pero tenemos que seguir mejorando muchísimo», reflexiona sobre el último encuentro en la UD Almería Stadium que terminó 2-3. Y vuelve a recordar: «No quiero que el equipo juegue bonito, quiero que juegue y compita bien».

José Alberto continúa: «Me gusta que mis equipos sean equilibrados, y en eso estamos trabajando, pero no puedo ir en contra de las características de mis jugadores». Y acerca de las novedades señala: «Estamos trabajando muchas estructuras, muchos sistemas, dando muchas posibilidades, y eso son registros que el equipo va ganando».

«A mi me gusta que seamos capaces de pegar siempre el primer golpe, aunque el equipo ha demostrado que cuando recibe primero, sabe mantener la calma. Tenemos que ser más consistentes e intensos en los momentos importantes», manifiesta.