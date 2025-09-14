El golf brilla en un torneo con historia, en fotos

Foto de familia de los premiados en el torneo de golf Diario de León-El Inversor Inquieto, que culminó con la celebración del Pro-Am.RAMIRO

Impresionante ambiente el que se vivió ayer en las instalaciones de León Golf en el Pro-Am de Diario de León-El Inversor Inquieto, que puso el broche de oro a tres jornadas de máxima competición, partidas de gran altura y, sobre todo, camaradería entre los más de cien participantes de esta 28ª edición del clasificatorio y 24ª del Pro-Am. Una jornada que encumbró al equipo capitaneado por Luis Portela, gran vencedor en la jornada dominical y que también integraron Baldomero Sánchez, Felipe Andonegui, José Sevilla y Alejandro Sánchez-Rico.

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, remarcó el placer que supone el «estar aquí cada año viendo cómo jugáis al golf» al tiempo que quiso recordar la importancia que tendrá la edición de 2026 «porque el próximo año coincide con el 120 aniversario» del decano de la prensa leonesa. «Es una satisfacción que los patrocinadores nos acompañen y sobre todo le doy las gracias a María Jesús Soto, directora de El Inversor Inquieto, que está con nosotros desde el principio».

Como manda la tradición

En segunda posición del Pro-Am quedó el equipo liderado por Jaime Alzaga, que integraron Manuel Rubio, Enzo Merayo, Miguel Nuñez y Sergio Conty. El buen tiempo -día soleado- acompañó desde primera hora de la mañana a las 21 partidas que fueron recorriendo los 18 hoyos del campo. Al mediodía, como marca la tradición, tuvo lugar la comida de confraternización y por último la entrega de premios y galardones.

Además de El Inversor Inquieto -principal sponsor- también patrocinaron E.Leclerc León, Geoxa General de Construcciones, Lexus León y Grupo Hosteleón así como la colaboración de Prieto Olite Joyero, Viajes Leontur, Coral Golf, Marcela Brasa Vinos, Barceló León Conde Luna, Hotel Ancares Balboa y Bodega del Abad. Todos ellos hacen posible que el torneo continúe siendo una realidad años tras año y ya se piensa en la edición de 2026.

La entrega de premios y el sorteo de regalos, un gran colofón

Como es tradición, el Torneo de golf de Diario de León-El Inversor Inquieto culminó con la entrega de premios entre los participantes del Pro-Am así como el sorteo de regalos cortesía de los patrocinadores y colaboradores. Después de la ceremonia, todos se hicieron una foto de familia que quedará para la historia.

Ya se trabaja en la edición de 2026, que coincidirá con el 120 aniversario del nacimiento de Diario de León

Luis Portela, jugador profesional de golf y capitán del equipo ganador del Pro-Am 2025.RAMIRO

Luis Portela: «Estuvimos casi como en familia» Capitaneados por Luis Portela, los vencedores del Pro-Am 2025 no dudaron el alabar el buen hacer de todo el equipo a lo largo de una intensa mañana de golf en la que se impusieron a otros veinte equipos. «La verdad es que fue muy divertido. Es un torneo al que vengo todos los años y siempre lo pongo en el calendario al principio de temporada porque me gusta mucho. Esta vez me coincidió justo viniendo de un torneo y este lunes juego otro en Vigo». Sobre los miembros amateurs de su equipo recordó que dos eran alumnos de un amigo suyo «así que estuvimos casi en familia». En cuanto a las instalaciones de León Golf, que una vez más acogieron el torneo de Diario de León comentó que «son fantásticas. Las banderas las pusieron muy difíciles, pero el campo estaba fantástico», admitió momentos después de fotografiarse junto a sus compañeros tras la recogida del galardón que los coronó como auténticos vencedores del Pro-Am en esta año 2025.

Jaime Alzaga, jugador profesional y capitán del equipo subcampeón del Pro-Am 2025.RAMIRO

Jaime Alzaga: «Todo el equipo tuvo compromiso» Satisfecho y agradecido al resto de su equipo. Así se mostró el leonés Jaime Alzaga -jugador profesional de golf- tras liderar a los suyos hasta la segunda posición del Pro-Am de Diario de León. «Es un torneo que me gusta mucho, siempre intento sacar un hueco para estar aquí y dar las gracias al Diario, a todos los organizadores y a las instalaciones de León Golf». En cuanto al balance de su equipo durante el torneo comentó que todo fue «muy bien» y que desde el primer momento «todo el mundo se comprometió, lo pasamos genial y resultó muy divertido», dijo. Al igual que el resto de golfistas profesionales que dieron al lustre a la presente edición, Alzaga también destacó la calidad del campo. «Es envidiable, como leonés me gusta promover este deporte y allá donde voy lo promociono porque merece mucho la pena», finalizó. Aún no tiene claro qué torneos serán los siguientes en los que participará a corto plazo. «Tengo que mirar bien el calendario y decidir».