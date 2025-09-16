El Valladolid teme que la afición de la Cultural conquiste Zorrilla en el derbi

El Valladolid no quiere que la afición leonesa llene las gradas de Zorilla en el derbi.m. p.

Ni una entrada más de las que marca la ley para la afición de la Cultural. Esa es la drástica medida que ha tomado el Real Valladolid de cara al derbi contra el equipo leonés del próximo 28 de septiembre en el estadio José Zorrilla. El club anuncia que anula la venta online y también en taquilla y lo achaca —para evitar especulaciones— a una recomendación directa «del departamento de seguridad» del club. Esa es al menos la versión oficial, aunque todo apunta a una maniobra bien orquestada que impida ver las gradas blanquivioletas invadidas por la marea culturalista.

El Valladolid enviará el lote de entradas que corresponda a la afición visitante, pero no será posible encontrarse con seguidores de la Cultural disfrutando del partido en otras zonas del estadio. De hecho, el propio club subraya que las taquillas quedarán abiertas el mismo día del encuentro, pero única y exclusivamente para atender posibles incidencias. En ningún caso se despacharán localidades.

La medida ha causado malestar entre parte de los aficionados culturalistas, que ya reclaman el mismo trato al Valladolid cuando se dispute la vuelta en el Reino de León. De todos modos, pocas entradas más podrá darles la Cultural este año porque la mayoría del aforo de esta 2025-2026 lo ocupan los propios abonados.

El Castellón, tocado

Por otra parte, el Castellón —próximo rival de la Cultural— destituyó ayer a Johan Plat, su entrenador, por los malos resultados en este inicio de temporada. Llevan dos puntos. Pablo Hernández, exinternacional absoluto con España y exjugador entre otros del Valencia y del Leeds, será su sustituto.

Partido benéfico

Cultural, SD Ponferradina, Zamora CF y Ourense CF presentarán hoy en la Ciudad del Fútbol el partido benéfico que celebrarán el 24 de septiembre en el estadio Reino de León para recaudar fondos solidarios y rendir homenaje al personal que ha dedicado sus esfuerzos a la extinción de los incendios.

Zaragoza-Cultural, en abierto por TV

El Zaragoza-Cultural de la jornada 10 será el sábado 18 de octubre a las 18.30 horas. Se podrá ver en abierto a través de Gol y Aragón TV.

