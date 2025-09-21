Sergio González ya suena para ocupar el banquillo de la Cultural si cae Llona

El entrenador Sergio González (L'Hospitalet cde Llobregat, 1976) está actualmente libre tras su última experiencia como técnico del Cádiz. El de L'Hospitalet sigue a la espera de un nuevo destino para continuar con su carrera en los banquillos. Y ya suena para dirigir a la Cultural en algunos foros futboleros, en el supuesto de que Raúl Llona no encarrile la situación del equipo leonés en la tabla clasificatoria de Segunda División. El fichaje del preparador catalán sale a la palestra, después de la derrota de los de Llona el sábado ante el CD Castellón (1-3) con una mala imagen y criticada dirección del preparador riojano desde el banquillo. Se afirma que el técnico catalán es la opción que maneja el director deportivo culturalista, José Manzanera, aunque en este momento Raúl Llona parece que tiene los dos próximos partidos de margen, ante el Real Valladolid y frente al Albacete, como tabla de salvación. En el supuesto de que los resultados no acompañen de forma positiva a la Cultural, la destitución de Llona podría consumarse.

Sergio González está en el mercado tras ser despedido del Cádiz en su última aventura en los banquillos. Además, se da la circunstancia de que la familia paterna de Sergio González es de Gallegos de Curueño, localidad del municipio de Santa Colomba de Curueño, lugar en el que pasaba los veranos en su niñez y donde suele acudir habitualmente, también en época estival. ¿Y ahora llegó el momento de la Cultural?