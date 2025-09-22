Diego Martínez es el candidato a ser el nuevo técnico junto a Sergio González

El que podría ser nuevo nuevo técnico de la Cultural y Deportiva leonesa para suplir a Raúl Llona es Diego Martínez (Vigo, 1980), que también es otro de los nombres que está encima de la mesa de la dirección deportiva culturalista y que gana fuerza para ser el recambio de Raúl Llona en el banquillo del equipo leonés. Posee una amplia experiencia como entrenador, tras pasar por el Sevilla (técnico asistente entre 2012 y 2014) y dirigiendo al Sevilla Atlético (2014-2015 a 2016-2017, logrando el ascenso a Segunda), Osasuna (2017-2018), Granada (2018-2019 a 2020-2021, con ascenso a Primera y la clasificación europea), Espanyol (2022-2023), Olympiacos de Grecia (2023-2024) y UD Las Palmas (2024-2025).

El entrenador Sergio González (L'Hospitalet de Llobregat, 1976), por su parte, está actualmente libre tras su última experiencia como técnico del Cádiz. El de L'Hospitalet sigue a la espera de un nuevo destino para continuar con su carrera en los banquillos. Suena para dirigir a la Cultural. El fichaje del preparador catalán salió a la palestra después de la derrota de los de Llona el sábado ante el CD Castellón (1-3). Se afirma que el entrenador catalán es la opción que maneja el director deportivo culturalista, José Manzanera, aunque Diego Martínez gana enteros.