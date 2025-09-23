Cuco Ciganda gusta a la Cultural

José Ángel “Cuco” Ziganda podría ser el encargado de capitanear el nuevo proyecto de Aspire al frente de la Cultural y Deportiva Leonesa. El entrenador gusta al conjunto leonés después de haber dirigido a la SD Huesca y también durante tres temporadas al Real Oviedo, convirtiéndose en el entrenador que más veces ha dirigido al conjunto asturiano en la categoría de plata.

El 'Cuco' Ciganda es un técnico con experiencia, que acumula más de 500 partidos como preparador en clubes como Osasuna.