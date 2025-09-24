Ziganda: "Conozco todo de la Cultural y el objetivo es sacar al equipo adelante"

José Ángel 'Cuco' Ziganda (Ultzama, 1966) fue presentado como nuevo entrenador de la Cultural hasta final de temporada tras la destitución de Llona. Natichu Alvarado y José Manzanera, la apoderada y el director deportivo del club leonés, le acompañaron en su puesta de largo rememorando con alabanzas al ya extécnico Llona, al que despidieron el lunes a primera hora de la mañana, una decisión ya prefabricada hacía dos semanas antes y no consumada porque ganó al Racing de Santander (2-4) y se esperó a la siguiente derrota para destituirlo, frente al CD Castellón (1-3). A continuación, el nuevo técnico Ziganda tomó la palabra. "Conozco todo de la Cultural. He seguido por la tele todos sus partidos", espetó en su primera respuesta. "Todo fue muy rápido para firmar con la Cultural nada más que me lo comunicó mi representante", prosiguió.

Sobre la Segunda División, dijo: "La categoría está muy igualada y cualquiera puede ganar a cualquiera. Los partidos se definen en detalles. Una veces cae cruz y otras cara".

En cuanto a su estilo de juego, Ziganda afirmó: "Me gusta que mi equipo esté ordenado y que compita de forma solidaria. El objetivo es sacar el equipo adelante".

Por lo que respecta al derbi regional, declarado de alto riesgo, de este domingo a partir de las 18.30 horas, repondió: "Me da igual. Habrá que preguntar a Rodri", en referencia a si a él le da igual. Seguro que no.

Preguntado sobre si le gusta el delantero tronco o el que busca espacios, Zigando resopló antes de responder y se limitó a expresar: "Me gusta el que sea bueno".

Por encima del estilo de juego, Kuko Ziganda dejó un mensaje muy claro para navegantes: "Me gusta apretar. Si ganas estás más contento. Me considero muy trabajador. Claro que quiero que mi equipo juegue bien, pero hay que partir de darlo todo sobre el campo. Eso es innegociable. Que nadie se equivoque".

Finalmente, con respecto a la filosofía de cantera, Ziganda respondió con contundencia: "Vengo y crecí de clubes de cantera. Siempre he tenido huecos para la cantera. Estaré muy atento a los equipos filiales y si alguno lo merece no tendré reparos en contar con el que se le merezca".