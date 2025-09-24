Brañuelas, epicentro del motor

Publicado por Juan Vicente Rubio León Creado: Actualizado:

La localidad leonesa de Brañuelas se convirtió en el epicentro del motor infantil con la celebración de una nueva prueba del 'Trofeo de León de Trial de Niñ@s'. Una jornada marcada por la emoción, el compañerismo y el gran nivel mostrado por los jóvenes pilotos, que recorrieron con destreza las diferentes zonas preparadas para la ocasión.

La competición reunió a niños y niñas de distintos clubes de la provincia, principalmente del CD Pobladura R y el CD Moto Bierzo, así como representantes de otros clubes, que ofrecieron un espectáculo deportivo lleno de esfuerzo y superación.

Resultados destacados enn la categoría principal, Marín Pérez Sánchez (CD Pobladura R) se alzó con la victoria tras completar un recorrido muy sólido y regular, seguido de cerca por Carmen Guerrero Carballo (CD Moto Bierzo), que firmó una gran actuación y fue la primera fémina en la clasificación general. El tercer puesto fue para Noel Castro González (CD Moto Bierzo), mientras que Saúl Guerrero Gallego (CD Pobladura R) completó el grupo de cabeza.

En las categorías de los más pequeños, Lucas Fernández Huerga (CD Pobladura R) logró imponerse con solvencia, con un pilotaje limpio que apenas sumó penalizaciones. Le acompañaron en el podio Christian López González y Enzo Álvarez Fernández, ambos también del Pobladura R, demostrando el gran trabajo de cantera del club.

Entre las féminas, la victoria fue para Marina Osorio Díez (CD Pobladura R) en su categoría, y en el grupo de iniciación femenina destacó la actuación de Carla Aguado Barreales, que subió a lo más alto del cajón, por delante de Carla Freile López y Amelia Álvarez Fernández.

Por su parte, en la categoría de promoción masculina, Alejandro Sánchez Arias (CD Pobladura R) firmó una brillante prueba que le valió la primera posición, seguido por Marco Sal González y Hugo Valentín Blanco (CD Portillo).

La prueba de Brañuelas volvió a dejar patente el auge del trial entre los más jóvenes en la provincia de León, donde iniciativas como el Trofeo de Niñ@s fomentan no solo la competición, sino también valores de convivencia, esfuerzo y pasión por el deporte de las dos ruedas.

La próxima cita del campeonato se celebrará en las próximas semanas, donde los pilotos tendrán una nueva oportunidad de seguir acumulando experiencia y puntos en la clasificación general.