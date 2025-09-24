El Ademar busca dar la campanada en Artaleku

Partidazo este jueves, a partir de las 20.30 horas, televisado por la LaLiga+ y Teledeporte. El Abanca Ademar vuelve, casi cuatro meses después, al pabellón Artaleku de Irún para enfrentarse, en esta ocasión en la tercera jornada del campeonato de Liga Asobal, al Irulek Bidasoa en el mismo escenario en el que se ganó su billete europeo después de vencer en la semifinal de la Copa del Rey al anfitrión y, con su clasificación para la final copera, asegurarse su presencia en la Liga Europa de la presente temporada.

Los leoneses afrontan, en jornada adelantada por cuestiones televisivas, el segundo compromiso consecutivo ante un rival directo por los puestos nobles de la clasificación de la Liga Asobal, después de la derrota encajada en el Palacio de Deportes Urbano González ante el Fraikin Granollers (36-39) en un partido donde los ataques prevalecieron frente a las defensas.

El técnico Dani Gordo seguirá contando con las ausencias por lesión de Álex Lodos y Oscar Lindqvist, una vez que ya recuperó plenamente ante el conjunto vallesano al lateral polaco Patrik Wasiak, que fue uno de los destacados y al extremo Sergio Sánchez.

El entrenador ademarista acuñó, tras el éxito copero que cerró la pasada campaña, el término «espíritu Artaleku» para poner en valor la guinda que puso su equipo con el subcampeonato copero, sabiéndose sobreponer a los contratiempos en forma de lesiones y al varapalo emocional tras perder sus opciones en la Liga para volver a Europa con la derrota final en Logroño.

Un encuentro en el que el equipo leonés se afanará en volver a dar su mejor versión.

Dani Gordo vuelve a toparse con su ‘espíritu Artaleku’

Dani Gordo afirma que la expresión acuñada por él como «espíritu Artaleku» responde «a una forma de entender el balonmano». A continuación, explica: «Tenemos muchas ganas de jugar después de una derrota que fue dolorosa», señala el técnico ademarista que reitera la dificultad del calendario en este arranque y de tener que preparar este trascendente encuentro con sólo dos sesiones.

Sobre las virtudes del rival, destaca que posee una plantilla «potente, bien diseñada para afrontar dos competiciones exigentes como la Liga y Europa y entrenada por Álex Mozas, con dos o tres jugadores por puesto», manifiesta.

Entre los nombres propios cita al central Nacho Valles, nuevo esta campaña en el Bidasoa «con talento y muy creativo, aunque tengan a otros jugadores en ese puesto como Gorka Nieto o el polaco que jugó en Guadalajara —Piotr Mielczarski— que también puede actuar ahí y que les da muchas posibilidades», advierte. Además, Dani precisa que su equipo se encuentra más cómodo «en ritmos altos».