El fútbol más humano homenajea a los que lucharon y se dejaron la vida en los incendios

Con el lema 'El fútbol, por nuestra tierra', que bien podría haber sido el inicial 'Dolor y rabia' o la mejor campaña que se ha hecho contra los incendios forestales, 'Todos contra el fuego', el Reino de León acogió los dos partidos de 45 minutos de reconocimiento a las personas que lucharon contra los fuegos que asolaron León, El Bierzo, Zamora y Ourense el mes pasado. Y cuatro representantes de estos territorios disputaron un torneo benéfico con la victoria de la SD Ponferradina ante el Zamora por 1-0 y del Ourense CF contra la Cultural por ese mismo resultado de 1-0. No fue un cuadrangular de semifinales y final ni una liguilla de todos contra todos, sino dos partidos de 45 minutos cada uno en los que lo único que estaba en juego era favorecer a los afectados por los incendios y también para homenajear a las personas que lucharon para extinguir los incendios y dar un sentido reconocimiento a los fallecidos.

Participaron la Cultural Leonesa, la Deportiva Ponferradina, el Zamora CF y el Ourense CF. Los emparejamientos cruzaron en el primer partido a la SD Ponferradina contra el Zamora CF (1-0, gol de Borja Vázquez en el minuto 35) y a la Cultural ante el Ourense CF (0-1, gol de Piera para el equipo gallego en el minuto 40).

Los dirigentes de los cuatro clubes no faltaron a la cita, con un buen número de aficionados que presenciaron los dos partidos de 45 minutos en la zona de tribuna y preferencia oeste del Reino de Léon.

La emotiva velada arrancaba con los clubes compartiendo un momento especial con sus aficionados afectados por los incendios: cada uno de los equipos seleccionó a algunos de ellos para realizar una foto que guardarán para el recuerdo. Posteriormente, en los instantes previos a que rodara el balón, se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la catástrofe.

Los prolegómenos del segundo partido de 45 minutos que lo disputaron Cultural y Ourense FC, también tuvieron su dosis de emotividad. Las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) de Picos de Europa y Tabuyo del Monte recibieron un sentido homenaje, por su esfuerzo y trabajo durante la catástrofe, en el que, tras ser protagonistas en un pasillo en el césped, realizaron el saque de honor de los 45 minutos restantes.

Con la llegada del minuto 90 concluía una tarde-noche repleta de emociones, en la que el fútbol volvió a aunar fuerzas con motivos benéficos y en la que la mayor victoria fue toda la ayuda solidaria recibida por los aficionados en favor de los verdaderos protagonistas de la noche: los damnificados por los incendios de Galicia y León.