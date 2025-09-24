Diego Moreno: «El Osasuna B es el filial más vertical"

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El defensa de la Ponferradina Diego Moreno, formado desde los nueve años en el Osasuna B al que visitará el conjunto berciano este fin de semana en Tajonar, es un filial «atípico, no le pesa el sufrir si se tiene que replegar o defender y quizá es más vertical que los demás", señala.

Moreno, que cumple su primera temporada en la Deportiva tras desvincularse del equipo de su tierra, reconoce la trascendencia del choque ante el filial osasunista después de encadenar tres derrotas consecutivas que han colocado al equipo berciano en puestos de descenso en el Grupo 1 de Primera Federación.

"Se nota más tensión porque nos jugamos bastante, pero el fútbol son etapas, hemos empezado mal, aunque en el primer partido se viera algo diferentes a los tres posteriores al ser competitivos en las dos áreas, algo que podemos hacerlo en todos los partidos aunque sean diferentes y confío en revertir la situación", apunta.

El lateral diestro, titular en las cuatro jornadas, relativizó la falta de gol en los últimos encuentros que han condicionado a la Ponferradina «porque el día que entren seguro que todo cambiará y hay que estar tranquilos pero trabajando al máximo, porque así se cambian las situaciones para acabar teniendo la recompensa y logrando los objetivos", expone el lateral derecho de la SD Ponferradina antes del encuentro del domingo a partir de las 16.00 horas en las instalaciones pamplonicas de Tajonar.