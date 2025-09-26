Derbi con el pasea las eliminatorias en disputa

Ciudad de Ponferrada/SDP y Cultural y Deportiva Leonesa se juegan desde las 19.30 horas en el pabellón Lydia Valentín de Ponferrada el pase a las eliminatorias de la Copa de España de baloncesto. El conjunto berciano ha ganado un partido y perdido por una canasta otro, mientras que la escuadra leonesa se ha impuesto en las dos contiendas disputadas.

El equipo blanquiazul aún trata de reponerse del mazazo recibido con la grave lesión de Peñarroya en Valladolid. Aun con todo y con algún jugador llorando, el equipo tiró de casta y estuvo a punto de vencer en Valladolid. Y hoy tratará de que poder dedicarle un triunfo al compañero sea un aliciente más para vencer.

Al margen de Peñarroya, hay varios jugadores que están lesionados o tocados para afrontar el duelo. «Son situaciones de mala suerte, no algo derivado del trabajo del día a día. Blak se la hizo en verano entrenando antes de venir aquí; Efambe viene de una operación en abril; lo de Fermí es un mal golpe en el hombro que genera una lesión; lo Peñarroya es un mal apoyo en el que se le va la rodilla… No son cosas que podamos pensar que estamos haciendo mal, sino situaciones puntuales», afirmó Oriol Pozo. El técnico tarraconense explicó ayer cómo afronta su equipo el choque: «Sabemos que una victoria nos pondría muy de cara el pase a la siguiente ronda, que es importante para el club. Dijimos al principio que no íbamos a poner el resultado por encima de la preparación, pero ahora mismo es el último test antes de la Liga y es importante ver las sensaciones competitivas que tenemos, no solo el resultado, sino la imagen en la pista. Es una buena prueba para ver cómo estamos».

El único precedente en competición oficial fue la victoria leonesa con remontada en el partido de Liga disputado a comienzos del pasado mes de enero.

La Cultural, por su parte, ya hizo los deberes en las dos primeras jornadas en las que superó al Valladolid y al Círculo Gijón por lo que el encuentro es menos problemático para los intereses de los de Luis Castillo. No obstante, el plantel culturalista tratará de mantener su racha con tres encuentros ganados, dos de ellos en la Copa, mientras que el primero, en La Bañeza y el primer compromiso para ambos equipos, lograba superar al rival de esta tarde, ante el que intentará repetir triunfo.

El técnico Luis Castillo podrá contar con todos sus jugadores para calibrar además las prestaciones deportivas a las que puede llegar una plantilla que esta temporada cuenta con muchas caras nuevas.