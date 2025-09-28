La SD Ponferradina araña un empate en Tajonar

Publicado por Coordinador de Deportes F. Rodríguez Pamplona Creado: Actualizado:

La Ponferradina arañó un empate sin goles en su visita a la Ciudad Deportiva El Tajonar ante el Osasuna Promesas, cortando una racha de tres derrotas consecutivas, aunque lleva cuatro jornadas consecutivas sin ganar. La buena noticia es que sale de los puestos de descenso en el Grupo 1 de la Primera Federación con 4 puntos.

Los bercianos tuvieron buenas ocasiones para marcar, pero se encontraron con un acertado Stamatakis. Los rojillos tuvieron también una gran ocasión con un remate al palo en la segunda parte.

El entrenador visitante, Fer Estévez, introdujo algunas variaciones en el once inicial respecto al último partido de liga en el que perdió en casa ante el Guadalajara por 1-3. Los damnificados fueron Borja Valle y Borja Vázquez, que salieron del equipo titular, en detrimento de Xemi y Sergi Benito, que entraron en su lugar. En el fresto del once inicial no hubo variaciones, con el esquema táctico 4-4-2. Andrés Prieto formó bajo palos. En la línea de cuatro en defensa, los carriles los ocuparon Diego Moreno, quien se vio las caras por primera vez contra su exequipo en el lateral derecho, y Andoni López jugó en el lateral izquierda. La pareja de centrales estuvo compuesta por Andújar y Undabarrena. En la medular, San Emeterio y Eneko Aguilar formaron en el doble pivote, mientras que Keita y Xemi jugaron por las bandas. La dupla de ataque fue para Sergio Benito y Cortés.

El inicio del encuentro estuvo muy abierto y con alternativas en el juego por parte de los dos equipos. Sin embargo, los bercianos comenzaron mejor y suyos fueron los dos primeros acercamientos peligrosos de la primera parte. El ex de Osasuna, Diego Moreno, rememoró sus galopadas por esta banda, pero esta vez con la elástica blanquiazul, en una galopada que acabó con un centro de este al área para que Sergio Benito rematara de cabeza al lateral de la red en el minuto 3 de partido.

La siguiente ocasión de peligro tuvo la firma del delantero, Cortés, quien lanzó un fuerte zapatazo desde la frontal del área, que obligó al meta local, Stamatakis, a desviar el balón a saque de esquina en el minuto 6 de la primera parte.

El conjunto rojillo se sacudió el dominio inicial de los bercianos y creó la primera oportunidad en un centro desde la banda derecha de Jon García, al que no llegó Yoldi, y el meta Andrés Prieto atajó con seguridad a los 11 minutos.

La Deportiva, poco a poco, comenzó a coger el mando del encuentro y a llevar la iniciativa en el juego, teniendo más la posesión del balón y jugando más en área rival, obligando a replegarse a los navarros.

Cortés, muy activo en la zona de ataque visitante, dispuso de otra buena ocasión para marcar a los 13 minutos en un potente disparo lejano que casi sorprendió al Stamatakis, que se vio obligado a enviar el balón a saque de esquina. En este córner, el defensa Andújar, que se incorporó al ataque, remató de cabeza alto.

Pero la ocasión más clara para inaugurar el marcador por la Ponferradina llegó a los 16 minutos en un balón en largo enviado por Xemi a la posición de Sergio Benito, el delantero se quedó solo en un mano a mano con el portero, pero Stamakis sacó con el pie su remate.

La Ponferradina estuvo mejor posicionada sobre el terreno de juego y se estuvo haciendo merecedor de ir por delante en el partido. Cortés volvió a inquietar a la defensa local, pero su remate flojo lo paró de nuevo Stamatakis, hasta el momento el mejor de los suyos en el choque. El partido llegó al tramo final de la primera mitad con un equipo berciano buscando una y otra vez la portería contraria en busca del gol. Sergio Benito pudo marcar en el 41, pero su disparo duro desde fuera del área lo atrapó seguro abajo el portero rojillo.

Sin embargo, el Osasuna Promesas casi sorprende a la Ponferradina antes de llegarse al descanso en un remate seco y duro que casi sorprendió a Andrés Prieto, pero su lanzamiento se fue fuera.

Tras la reanudación, el partido estuvo más parejo y fue el Osasuna Promesas el primero en buscar el área rival en una falta lanzada por Jon García, que se marchó ligeramente desviado en el inicio de la segunda mitad. Estévez buscó más frescura arriba, dando entrada a Pau Ferrer por Sergio Benito. El delantero blanquiazul dispuso de su primera ocasión clara de gol tras recibir un pase en profundidad de Keita, pero su disparo cruzado se encontró con otro pie providencial de Stamatakis en el minuto 61.Sin embargo, los navarros, más metidos en el partido, tuvieron una doble oportunidad para marcar.

Jon García, en un contragolpe, lanzó un remate desde fuera del área que buscó la escuadra, pero el balón se fue fuera por poco en el 62. Poco después, Yoldi casi marca, pero se encontró con una gran intervención de Andrés Prieto. Los dos entrenadores movieron ficha desde el banquillo para buscar decantar el duelo a su favor. Los rojillos pudieron marcar en un potente disparo raso desde fuera del área del delantero Arroyo, que se topó con el poste en el 84. Al final, reparto de puntos en un partidos donde los dos equipos tuvieron buenas opciones para marcar.