El Cuco Ziganda se estrena por todo lo alto con la Cultural al ganar el derbi al Valladolid

Manotazo encima de la mesa de la Cultural del Cuco Ziganda al llevarse el derbi ante el Real Valladolid (0-1). Gol de Collado y tres puntazos vitales para que el equipo leonés salga de la cola de la clasificación de Segunda. La nueva Cultu del flamante técnico Cuco Ziganda no pudo mejorar con mejor pie su nueva andadura con un triunfo histórico. Collado fue el autor del único gol del encuentro, que le valió tres valiosos puntos para salir de la zona baja de la clasificación ante uno de los gallitos de la Liga Hypermotion.

El primer once inicial de la era de Cuco Ziganda al frente de la Cultural, con un esquema táctico de 4-2-3-1 estuvo formado por Edgar Badía bajo palos. Una línea de cuatro defensas, con Víctor García en el carril derecho e Hinojo en el lateral izquierdo, con Rodri Suárez y Tomás Ribeiro como centrales. En la línea medular formó con el doble pivote, con Thiago Ojeda y Bicho. Una línea de tres cuartos compuesta por Pibe, Chacón y Collado, y como principal referencia en el ataque, Sobrino.

El derbi castellano y leonés estuvo rodeado de una gran expectación en las gradas y que tuvo el apoyo de más de 600 aficionados de la Cultural que acudieron a apoyar a su equipo.

Los visitantes salieron con ambición en el arranque del partido y dieron aviso de sus intenciones en una primera llegada con peligro en el primer minuto de juego en una acción, donde Iván Alejo se complicó la vida en defensa, dejando pasar un balón que casi dejó en un mano a mano a Luis Chacón. Hinojo en la jugada posterior realizó un centro envenenado, que se marchó por la línea de fondo. El encuentro comenzó con un ritmo trepidante y esta vez fue el conjunto blanquivioleta en una internada de Biuk que acabó con un disparo que se marchó fuera por poco a los 3 minutos de juego. Los de Almada quisieron imprimir un fuerte ritmo de juego, pero los culturalistas supieron sujetar bien las ofensivas de su rival. Pero los de Ziganda solo necesitaron 5 minutos de juego para ponerse por delante en el marcador en una jugada que inició el delantero Sobrino, que se desmarcó hacia el costado y envió un centro al área, donde apareció Diego Collado para disparar con la pierna derecha desde el centro del área para batir por bajo a Guilherme y colocar el 0-1. La sorpresa saltó en el estadio José Zorrilla y obligaba a los pucelanos a tomar riesgos para neutralizar su desventaja. Sin embargo, el equipo culturalista casi sorprendió de nuevo a su rival en una nueva combinación entre Luis Chacón y Sobrino, que terminó con un remate de este que se marchó desviado a los 9 minutos.

No tardaron los pucelanos en reaccionar y buscar la portería contraria en una jugada, en la que Guille Bueno realizó un centro al área para que Latasa rematara con la pierna izquierda, saliendo el balón fuera por el lado derecho a los 11 minutos. Los blanquivioletas volvieron a intentarlo en una buena asistencia de Guille Bueno que terminó con un remate de cabeza de Biuk que salió rozando el larguero a los 14 minutos. El partido llegó al primer cuarto de hora con un Valladolid que impuso un fuerte ritmo, pero que supieron contener bien los leoneses en tareas defensivas. La posesión del balón era claramente favorable para el Valladolid, pero su dominio territorial se estrelló con la solidez defensiva de los visitantes cuando se cumplió la primera media hora de juego. De todas formas, los culturalistas, al contragolpe, dieron sensación de peligro. Pibe probó fortuna cuando se cumplió el minuto 35 con un disparo desde fuera del área que detuvo Guilherme. Al filo del descanso, Luis Chacón volvió a tener otra gran ocasión para la Cultural tras recibir un pase de Thiago Ojeda, pero su remate se encontró con una gran intervención de Guilherme en el 42. El partido estuvo trepidante y casi logra el empate el Valladolid en un remate al larguero de Biuk al filo del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, siguió la misma tónica de la primera parte, con un Valladolid llevando las riendas del encuentro, pero con una Cultural muy bien plantada y jugando de manera ordenada, y con un Rodri Suárez liderando la solidez defensiva de su equipo.

Los blanquivioletas lo intentaron a los 51 minutos en un remate de Latasa con la derecha que se marchó fuera por poco. El cuadro leonés, cumplido el primer cuarto de hora de la segunda parte, comenzó tener más el balón, sin dejar maniobrar con comodidad a los vallisoletanos, que tuvieron una buena oportunidad por medio de un incisivo Biuk, pero su remate salió rozando el larguero.

El conjunto leonés respondió con una acción peligrosa protagonizada por Chacón, aunque su disparo de volea se marchó alto en el minuto 63. Sin embargo, la ocasión más clara para los visitantes la tuvo Sobrino en el minuto 68 en un lanzamiento de Sobrino, que, tras tropezar en un defensor local, sacó con un pie salvador Guilherme. El Valladolid monopolizó el balón en el tramo final del encuentro en busca del empate, mientras que la Cultural trató de mantener su mínima renta. Los locales pudieron marcar en el 88 en una ocasión de Peter.

El colegiado decidió prolongar el encuentro 7 minutos, en los que Yayo pudo sentenciar para la Cultural, pero su remate lo detuvo el meta local. Al final, tres puntos de oro para los leoneses en la nueva era Ziganda. Y se cumplió el dicho de a entrenador nuevo, victoria segura.

Un gran debut de Cuco Ziganda, en un encuentro con mucho más equilibrio en todas las líneas de la Cultural, en la que la mano del técnico navarro ya deja ver un nuevo horizonte para el culturalismo, con una gran victoria en el derbi ante el Real Valladolid.