Un partido trampa para redimirse

Publicado por Óscar Bellot Madrid

Kazajistán entra por primera vez en el mapa del Real Madrid y lo hace en el peor momento posible. Tras un vuelo chárter de ocho horas de duración y después de un derbi en el que el Atlético convirtió al conjunto de Xabi Alonso en una caricatura que recordó al mustio equipo que languideció en las postrimerías de la era Ancelotti, los blancos se miden este martes al Kairat Almaty (18.45 horas, Movistar Liga de Campeones) en la segunda jornada de la Champions.

Sin ánimo de desmerecer a la modesta escuadra afincada en el Asia Central, a nadie se le escapa que son los fantasmas internos quienes se perfilan como los principales enemigos a batir por parte de un bloque que llega a la cita tocado en su orgullo.