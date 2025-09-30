Las veteranas de baloncesto de León se imponen en Vigo y revalidan su título

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de veteranas de baloncesto de León logró una nueva victoria frente a las de Vigo, con un marcador de 27-20, en un emocionante partido disputado el sábado 27 de septiembre en la ciudad gallega. Con esta victoria, las leonesas consiguen revalidar el título por segundo año consecutivo.

El encuentro, cargado de intensidad y emoción desde el primer minuto, fue una auténtica batalla deportiva. Ambos conjuntos mostraron su calidad y experiencia, pero fue el equipo leonés quien, gracias a su sólida defensa y acierto en ataque, logró mantener la ventaja durante la mayor parte del tiempo.

El enfrentamiento no solo marcó una victoria significativa para las jugadoras de León, sino que también representó el inicio de un proyecto más ambicioso. Este partido sirvió como pistoletazo de salida para la creación de un torneo anual en el que se enfrentarán equipos de veteranas de Galicia y Castilla y León, fomentando la competitividad y el deporte femenino en ambas regiones.

El éxito de este evento y la participación de equipos de gran nivel auguran un futuro brillante para esta nueva competición, que promete consolidarse como un referente en el baloncesto veterano.