Rivales por debajo de lo esperado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Deportiva, Real Madrid Castilla y AD Mérida han sido los tres equipos que más han decepcionado en cuanto a resultados en el primer mes de competición en el grupo I de 1ª Federación. El conjunto berciano y el emeritense disputaron la pasada temporada play off de ascenso a 2ª División, mientras que la escuadra merengue no lo hizo, pero estuvo cerca y siempre figura como candidato a pelear por volver al fútbol profesional, a pesar de que no lo pisa desde hace más de una década. Y precisamente la Ponferradina y el filial del Real Madrid se enfrentan este domingo.

Tanto Deportiva como Castilla ganaron en la 1ª jornada, pero no lo han vuelto a hacer. El conjunto merengue suma 4 derrotas consecutivas y ocupa puesto de descenso, mientras que la formación blanquiazul perdió 3 choques seguidos y en el último fin de semana sumó el punto que le mantiene en el puesto que marca la permanencia. Eneko Aguilar, Diego Moreno y Fernando Estévez afirmaron en Tajonar que ya era hora de darle una alegría a la afición en su estadio. Los cuatro puntos logrados se han producido fuera de casa. Y también a domicilio el equipo juega como más suelto, como con menos presión. Por ello se le preguntó al preparador granadino si la Deportiva se encontraba más cómoda lejos de El Toralín que en su feudo y esto fue lo que contestó: «Si sucediera eso, tendríamos un problema. La cuestión es que no podemos ser un equipo distinto a lo que somos durante la semana cuando hacemos cosas no entrenadas y nos precipitamos».

UN TRIUNFO EN EL PRIMER MES

Desde la temporada 2019-2020 (2ª División) la Deportiva no tenía en su casillero de victorias un solo triunfo tras el primer mes de competición (5 jornadas). No obstante, en aquella ocasión, al 4-0 ante el Tenerife le acompañaron 3 empates y solo la derrota inicial en Cádiz. En la temporada 2012-2013 (2ª División) la Deportiva ganó un encuentro y perdió 4. Y en la 2010-2011 (2ª División) la racha fue de 0 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. En la 3ª categoría del fútbol nacional, entonces 2ª División B, la Deportiva sólo ganó uno de los primeros 5 partidos en las temporadas 2017-2018 y 2005-2006.

La Deportiva contabiliza un punto de los últimos 12 en disputa, mientras que el Real Madrid no ha sumado ninguno