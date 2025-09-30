El Ademar dice 'sí' a aumentar su presupuesto y a mimar más a los socios

Las cuentas del Abanca Ademar continúan entre algodones una temporada más, pero con un presupuesto mayor que alcanza los 1,4 millones de euros esta 2025-2026 «porque los gastos aumentan como en todos los aspectos de la vida». Eso sí, la Diputación continúa lastrando esos números que obligan al club a mantener el crédito de Abanca. «No sabemos el dinero que vamos a recibir esta temporada porque siempre suelen dar el dato al final de curso y no al principio como sería normal», se quejó Cayetano Franco, presidente de la entidad. De ese montante —el anterior fue de casi 1,5 millones— la mitad, en torno a 700.000 euros, se destina a sueldos —más un 16% adicional en seguridad social-. Otras cantidades incluidas en los gastos son los desplazamientos (124.000 euros) y 114.000 euros en organizar los encuentros como locales tanto del primer equipo como de la base. Los 32 socios que acudieron a la asamblea general lo aprobaron por unanimidad.

Eso en lo que se refiere a los gastos. En cuanto a los ingresos la cúpula recordó que la mitad proviene de la publicidad donde «contamos con unas 85 empresas», comentó el máximo dirigente. Los abonos y las subvenciones también aportan una buena parte del presupuesto total.

El número de socios ademaristas para la presente campaña será muy similar —quizá ligeramente superior— al de la 2024-2025, donde se alcanzó la cifra de 1.570 abonados, según los datos facilitados por el club. También se dio el visto bueno a las cuentas de la anterior campaña, que concluyeron con un saldo negativo de 13.600 euros al cerrar el ejercicio.

La directiva del Abanca Ademar está dando pasos importantes para que tanto socios como aficionados encuentren un plus más allá de los partidos en el Palacio. Este mismo sábado organizan un torneo con la cantera en el que habrá una degustación de morcilla para los asistentes aprovechando la festividad de San Froilán. «Estamos estudiando ideas para los encuentros de Liga», comentó a este periódico Tano Franco.

Nueva peña

Por otra parte, la asamblea general del Abanca Ademar sirvió también para presentar a la nueva peña que desde esta temporada anima al equipo en los partidos del Palacio de Deportes. Se llama Zarpa Cazurra y de momento cuenta con cerca de 40 integrantes. Ya se les pudo ver en el encuentro contra Granollers y harán lo propio este sábado en el duelo frente al Ciudad Real.

La base crece

El informe de la directiva ademarista sobre la cantera del club arroja buenos datos. Esta temporada la integran 11 equipos (con un total de 172 jugadores) y hay previsión de que puedan contar con un equipo más en las próximas semanas. Además hay tres equipos en los colegios Virgen Blanca, la Anunciata y Carmelitas.

Escuelas municipales

Otro de los puntos que se tocaron durante la asamblea general del club fue el de las escuelas municipales. La directiva del Abanca Ademar negocia con el Ayuntamiento de León para organizar ellos las relativas al balonmano.