El Ademar pide más autonomía al Ayuntamiento de León para gestionar el pabellón Ventas Oeste

El pabellón Ventas Oeste es, desde hace ya algunos años, la ‘casa’ oficial de la cantera del Abanca Ademar. Una instalación municipal que deja mucho que desear en cuanto a mantenimiento y limpieza y que, en ningún caso, se destina en exclusiva al club leonés. De hecho, durante la asamblea general la directiva anunció que están tratando de alcanzar un convenio con el Ayuntamiento para que el pabellón «sea un poco más nuestro». Unas palabras que nadie de la cúpula matizó y a la que la treintena de socios que acudieron a la cita no pidió más explicaciones.

A falta de una ciudad deportiva que parece no materializarse, el Ademar reclama mayor autonomía para la gestión del Ventas Oeste. Su deseo sería tenerlo en exclusiva, pero ya saben que el consistorio no está por la labor de realizar ese movimiento. Habrá que ver si al menos ceden a su nueva petición.

Lo que sí están tratando de paliar —tanto club como Ayuntamiento— es la limpieza de las instalaciones, muy deficiente en años anteriores. «Se ha aumentado la frecuencia de días en los que se limpia», señala la directiva ademarista.