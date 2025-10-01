La Asobal, más cerca de tener dos plazas de Champions

La Liga Asobal lleva años ansiando contar con una segunda plaza directa que dé acceso a la Liga de Campeones. Un privilegio que perdió hace tiempo y que, de cara a la 2026-2027, podría recuperar. ¿De qué depende? De que la máxima competición continental pase a contar con 24 equipos como se espera así ocurra a falta de que el comité ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano lo corrobore.

Si se confirma, la liga española tiene muchas posibilidades de ser una de las beneficiadas y por ende, la Liga Europea de Balonmano pasaría a dar plaza al tercer y cuarto clasificado.