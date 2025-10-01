Diario de León

La Asobal, más cerca de tener dos plazas de Champions

La Champions estudia un formato con 24 equipos.

La Champions estudia un formato con 24 equipos.efe

Pablo Rioja
Publicado por
Pablo RiojaRedactor de Deportes

Creado:

Actualizado:

La Liga Asobal lleva años ansiando contar con una segunda plaza directa que dé acceso a la Liga de Campeones. Un privilegio que perdió hace tiempo y que, de cara a la 2026-2027, podría recuperar. ¿De qué depende? De que la máxima competición continental pase a contar con 24 equipos como se espera así ocurra a falta de que el comité ejecutivo de la Federación Europea de Balonmano lo corrobore.

Si se confirma, la liga española tiene muchas posibilidades de ser una de las beneficiadas y por ende, la Liga Europea de Balonmano pasaría a dar plaza al tercer y cuarto clasificado.

tracking