Dani Gordo: «Va a ser muy importante empezar bien ante el Ciudad Real»
BALONMANO. El rival del sábado en el Palacio de Deportes de León
El entrenador del Abanca Ademar, Daniel Gordo, advirtió ayer de la importancia del inicio del encuentro del sábado en el Palacio ante el Ciudad Real. "Va a ser muy importante la salida y la concentración en el inicio, donde hay que mostrar el mismo nivel competitivo de la segunda parte ante Granollers y en Irún ante Bidasoa".
El técnico cree que el equipo ha de afrontar este compromiso «como la primera oportunidad para quitarse la espina de dar la primera victoria en casa a la afición". Y añadió que, pese a ser un recién ascendido, el rival, al menos en su siete inicial, cuenta con experiencia y jugadores que conocen la Asobal.