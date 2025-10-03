Rafa Nadal, primer deportista honoris causa de la Universidad de Salamanca

Publicado por A. Estévez Salamanca Creado: Actualizado:

El tenista Rafa Nadal se convirtió en el primer deportista distinguido con el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, con lo que une su nombre al de más de 160 personalidades reconocidas con este título desde 1922, cuando a título póstumo fue concedido a Santa Teresa de Jesús.

"No puedo estar más feliz", resumió Nadal al inicio de su emocionado discurso de agradecimiento, en el que citó al expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela para adherirse a su convencimiento sobre el poder transformador del deporte: «El deporte puede crear esperanza donde antes solo había desesperación", resumió el primer deportista en conseguir el honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Nadal asumió que su colegio y su universidad han sido las lecciones que aprendió en los entrenamientos y los partidos contra sus rivales, entre los que destacó la disciplina y el esfuerzo diario, pero también una «ambición sana» en la que «el fin no justifica los medios. Nada se consigue sin esfuerzo, sin compromiso y sin cuidar los pequeños detalles".