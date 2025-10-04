España acelera hacia el Mundial (2-0)

Publicado por José Manuel Andrés Elche Creado: Actualizado:

ESPAÑA 2

Unai Simón, Porro (Llorente, min 75), Le Normand, Cubarsí, Cucurella, Pedri (Barrios, min 75), Zubimendi (Aleix, min 80), Merino, Ferran, Oyarzabal (Iglesias, min 65) y Yéremy Pino (Baena, min 65).

GEORGIA 0

Mamardashvili, Kakabadze (Azarov, 0), Kashia, Goglichidze, Dvali, Gochole, Mekvabis (Machashvili, 86), Kochoili, Kiteishvili (Gagnidze, 69), Mikautadze (Kvernadze, 69) y Kvaratskhelia (Davitashvili, 69).

Goles: 1-0, min 24: Yéremy Pino; 2-0, min 64: Oyarzabal. Árbitro: Manfredas Lukjancukas (Lituania). Amarilla a Porro. Incidencias: Partido de clasificación para el Mundial de 2026 disputado en el Martínez Valero ante 28.661 espectadores. El próximo partido de la selección española será el martes 14 de octubre en Valladolid frente a Bulgaria.

España está un paso más cerca del Mundial. En Elche, después de un plan de viaje alterado por la climatología adversa en el Levante español, La Roja se impuso a las bajas y también a la falta de puntería para doblegar a una Georgia (2-0) sujetada durante gran parte del partido por el acierto de Mamardashvili. El portero del Liverpool, un viejo conocido de la Liga después de su paso por el Valencia, completó una gran actuación pero no pudo evitar los goles de Yéremy Pino y Oyarzabal, escaso botín en relación a la palmaria superioridad española.

La Roja, más allá de su colosal dominio territorial, dejó en el primer tramo de partido un disparo muy alto de Zubimendi y especialmente un remate de cabeza de Oyarzabal, ligeramente desviado con todo a favor, tras una gran acción de estrategia pulida en la pizarra. Persistía una cierta sensación de atasco cuando la varita de Pedri desarboló la resistencia georgiana. La puso el canario al corazón del área y Le Normand fue generoso para servir el gol en bandeja a Yéremy Pino.

Notó el golpe el combinado caucásico, que rozó la zozobra con el penalti de Mamardashvili sobre Ferran, más discutible que el que no había pitado previamente aunque finalmente sancionado. En cualquier caso, el exvalencianista arregló el entuerto deteniendo el flojo lanzamiento del atacante azulgrana. Tuvo trabajo el guardameta del Liverpool, pero también debido a dos buenas oportunidades de Merino que se malograron por centímetros, logró preservar hasta el descanso el 1-0, un resultado muy corto para el dominio español.

La reanudación no varió el paisaje del partido, con un aluvión de ocasiones españolas sin premio. Mamardashvili se agigantó en el mano a mano ante Oyarzabal, Ferran Torres apuntó al lateral de la red y los dos palos salvaron a una Georgia completamente desbordada frente a las intentonas de Porro y Oyarzabal. Fue el atacante de la Real Sociedad el encargado de asestar el segundo directo al mentón georgiano y romper el cerrojo.