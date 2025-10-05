El Mansillés noquea al líder

Publicado por Agencias Palencia Creado: Actualizado:

CRISTO ATLÉTICO 1

Álex Fernández, Javier Aparicio, Pablo Fernández, Jaime Márquez (Felipe, min 46), Roberto (Rubén, min 57), César, Mikel, Luis (Ferreras, min 46), Ivi Revuelta, Iker (Álvaro, min 46) y Javier (Bruno Citores, min 62).

ATLÉTICO MANSILLÉS 2

Alejandro, Ignacio, Paniagua, Diego, Blanco (Javier Rodríguez, min 64), Celada, Jorge (Cabañeros, min 75), Asier (Víctor, min 46), Jairo, Pablo del Valle (Florin Ionut, min 46), Alejando González (Lucas Rodríguez, min 69).

Goles: 0-1, min 29: Jairo Blanco; 0-2, min 61: Jairo Blanco; 1-2, min 86: Rubén Blanco. Árbitro: Álvaro Sanz (Colegio castellano y leonés). Incidencias: Estadio Municipal Nueva Balastera, ante 300 espectadores.

Gran partido del Mansillés que se convierte en el primer equipo de la categoría en ganar al Palencia Cristo Atlético (1-2). La eficacia defensiva del cuadro leonés y el acierto a balón parado fueron claves para alzarse con la tercera victoria en cinco jornadas. Jairo de penalti y posteriormente en una acción de pillería fue el artífice con un doblete para lograr una victoria muy trabajada en uno de los estadios más complicados de la categoría.

En el tramo final el Cristo a la salida de un córner firmó el 2-1 definitivo y apretó comprometiendo una victoria más que trabajada. Heróico Alejandro sacando un mano a mano en el descuento. Comenzaron avisando los capitalinos en el minuto 5 con una gran acción individual de Mikel que arrancó por la izquierda para sortear dos rivales.