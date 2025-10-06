La Cultural suma un pobre punto tras empatar ante el Albacete en el Reino

La Cultural se tuvo que conformar con un pobre empate sin goles frente al Albacete Balompié en el Reino de León, en un encuentro en el que mereció más. Pero en el fútbol los merecimientos no existen. Se mide por goles. Y pese a que los de Ziganda estuvieron más cerca de anotar, no acertaron a meter la bolita en la portería de un Lizoain que se mostró muy seguro bajo los tres palos. Un empate a cero goles y un punto para cada equipo en sus pretensiones de abandonar la posiciones de abajo de la tabla clasificatoria de Segunda División.

El Cuco Ziganda arrancó el partido frente al Albacete Balompié con sólo una variación en el once que ganó en Zorrilla al Real Valladolid (0-1). Regresó al equipo el defensa central Matía Barzic, recuperado de su lesión, en lugar del marcador portugués Tomás Ribeiro. El equipo leonés volvió a mostrar en la primera parte contundencia en defensa y también muy bien asentada en el centro del campo, con Thiago Ojeda y Bicho llevando el juego a los costados. Collado, Pibe y hasta Chacón supieron entender el encuentro por las bandas, para llevar balones a Rubén Sobrino, que a punto estuvo de adelantar a la Cultural en el marcador, aunque el portero visitante Lizoain llegó antes que el delantero culturalista para atajar el balón.

Los visitantes por medio de Medina y sobre todo de Puertas también dispusieron de opciones para anotar, pero el portero local Édgar Badía se mostró muy seguro en sus intervenciones.

Con un juego alterno discurrieron los primeros 45 minutos, sin movimientos en el marcador. Con 0-0 concluyó la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, los de Ziganda se plantaron con un juego de más ataque, con las líneas más adelantadas. Así Collado y Pibe subieron balones con insistencia, pero el gol no llegaba. Entonces Ziganda metió en el campo a toda su artillería con Manu Justo, el brasileño Lucas Ribeiro, que así debutó, y Mboula.

La insistencia culturalista en ataque dio empaque arriba. Manu Justo y Lucas Ribeiro estuvieron a punto de sellar la victoria culturalista, pero el meta Lizoain lo evitó. Ni con la expulsión del visitante Puertas en el minuto 73, la Cultural jamás aprovechó dicha circunstancia para llevarse el triunfo y los tres puntos para su casillero. El equipo de Ziganda es otro. Más valiente, más intenso y mejor posicionado en el campo. Pero el fútbol se mide por victorias y puntos para eludir los puestos de abajo.